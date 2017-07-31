Шахматист Карякин стал отцом во второй раз

Российский шахматист Сергей Карякин на своей странице в Twitter сообщил о том, что во второй раз стал отцом. "На выписку я снова не успел, хорошо, что успел познакомиться", – написал он. Второй ребенок, как и первый – мальчик. Первый сын от его супруги Галии, Алексей, родился в 2015 году, передает RT.

На выписку я снова не успел, хорошо, что успел познакомиться������! Младший сын родился 27-го июля!������ Спасибо супер-маме @GaliyaChess ! ������ pic.twitter.com/RMFxfTANlt — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 31 июля 2017 г.