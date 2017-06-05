Неожиданные подробности личной жизни Липницкой

Звездный нумеролог в день рождения прославленной юной фигуристки Юлии Липницкой раскрыл неожиданные подробности ее личной жизни. Оказывается, ее мама не позволяет ей общаться с мальчиками.

"Юля родилась в "День блестящего пути", – рассказала специалист. "Ее жизненный код, 38112810, говорит о том, что она носитель двух тысячных знаков – это огромная редкость. Такая программа только у теннисистки Марии Шараповой, и ею наделены люди, рожденные оставить след после себя", – цитирует ее Starhit.



Сама по себе уже 19-летняя спортсменка – девушка мечтательная и амбициозная. Она любит мечтать о многом, но, благодаря ее пробивному характеру, большинство ее желаний становятся реальностью. Нумеролог уверена, что ничто не может остановить Липницкую в достижении какой-либо цели.

По мнению специалиста, "нет ничего странного и удивительного в том, что девушку преследовали поражения". "В этом же (году. – Прим. ред.) ее ждет удача, а когда ей исполнится 21, она снова заявит о себе, одержав победу в международных соревнованиях", – подчеркнула предсказатель.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Янв 5 2017 в 12:31 PST

Звездный нумеролог рассказала и о личной жизни Юлии Липницкой. По словам эксперта, спортсменка сейчас даже не думает о мальчиках. "У девочки очень строгая мама, она следит за, чтобы всю себя Юля отдавала карьере. И, на мой взгляд, правильно делает – всему свое время", – пояснила специалист.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Окт 30 2016 в 11:58 PDT

В заключение отметим, что Юлия Липницкая, по мнению нумеролога, девушка честная, мудрая, с выдающимися аналитическими способностями. Помимо этого, спортсменка еще и очень везучий человек. Тем не менее, ей присущи и некоторые негативные черты характера – например, она предпочитает выяснять отношения на повышенных тонах.

#Архив#ХорошихВыходных��⚓️�� Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Сен 17 2016 в 12:43 PDT

Ранее стало известно, что Юлия Липницкая не вошла в списки участников ни одного из шести этапов Гран-при по фигурному катанию сезона 2017/18. На первом этапе Россию будут представлять Евгения Медведева и Елена Радионова.