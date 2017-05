Мир шокирован загадочной смертью чемпиона Олимпиады

"Вся олимпийская семья шокирована трагической смертью Стивена Холкомба. Он был изумительным спортсменом и отличным человеком. Упорство Стива и его победы стали источником вдохновения для всех нас", – заявил генеральный директор олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти бобслеиста. Спортсмен, пять раз становившийся чемпионом мира и завоевавший три олимпийские медали, умер во время подготовки к Играм – 2018 в корейском Пхенчхане.

"Холкомб внес огромный вклад в успех американской Федерации бобслея и скелетона, завоевав несколько олимпийских медалей, однако мы одна семья и мы потеряли не просто великого спортсмена, а часть нашей команды, нашего брата и нашего друга", – сказал председатель Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил.

Друзья спортсмена скорбят об утрате. "Мое сердце разбито, и я все еще шокирована. Он был членом сборной США по бобслею и останется им навсегда. Мне будет очень его не хватать", – рассказала USA Today подруга Холкомба, двукратный олимпийский призер по бобслею Элана Майерс.

Новость о смерти бобслеиста потрясла не только Америку. Российские коллеги Холкомба также не могут поверить в произошедшее. "Мировой бобслей понес тяжелейшую утрату. Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне ее. У нас с ним были очень хорошие отношения, этот спортсмен добился больших успехов в спорте благодаря своему упорству на тренировках. Мне хочется выразить слова соболезнования родным и близким Холкомба", – цитирует ТАСС чемпиона Сочи, президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

I am shocked. It is a very sad news. #RIPStevenHolcomb. He was a great person and athlete.#StevenHolcomb #bobsleigh #TeamUSA pic.twitter.com/76u5YUeuUf