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Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Мария Шарапова. Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Российская теннисистка Мария Шарапова стала гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. На шоу спортсменка явилась в весьма откровенном платье и....носках.
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Шарапова появилась на диване у ведущего шоу Ивана Урганта в коротком баклажановом расклешенном платье. Теннисистка выбрала наряд с настолько глубоким декольте, что когда она смеялась или просто немного наклонялась, было отчетливо видно, что она не надела бюстгальтер. Дополняли специфический образ Марии классические черные туфли на шпильке, надетые зачем-то на носки.  

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Внешний вид теннисистки сразу же вызвал бурную реакцию у подписчиков аккаунта шоу "Вечерний Ургант" в Instagram. Большинство из них восхитились тем, какая Шарапова высокая и красивая, однако платье ее раскритиковали.  

"На ней почти всегда такие странные платья как будто она их сама шьет", "Платье не фонтан", "Платье кошмар",  "Похожа на юную Шапокляк", "Платье какое-то несуразное", "Маша...вроде такая фигура, а одеваться никогда не умела", "Туфляндии жуткие", – написали разочарованные блогеры. 

Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что Шарапова потеряла свою прежнюю привлекательность. "Сейчас женщины после тридцати,красивее чем в молодости бывают...а она что то не попала в их число", "Как она подурнела", – заметили пользователи.  

На шоу Шарапова призналась, что прилетев в столицу поздно вечером, решила не придерживаться правильного питания и съела довольно много любимых блюд. "Я заказала и борщ, и пельмени, и салат оливье и все сама съела. Мне было так хорошо. Я же так редко бываю на родине. На Православное Рождество мы с мамой готовили разные салатики. Я же хоть что-то умею делать, кроме как в теннис играть", – сказала теннисистка.

Также Шарапова отметила, что очень любит фотографироваться со своими поклонниками. "Бывает, конечно, кушаешь с кем-то, и неудобно. Но все-таки когда кто-то к тебе подходит и просит автограф или сфотографироваться, я понимаю, как это важно, даже если это всего на 30 секунд", – сказала она.

Автор: Рудольф Великолепный2 февраля 2017, 09:57
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