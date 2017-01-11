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Шарапова удивила веселым танцем с ракеткой
На опубликованных кадрах видно, как Шарапова танцует в обмнику с ракеткой, загадочно улыбаясь. Чему именно радуется теннисистка, остается только гадать. Возможно, так она отреагировала на известие о включении в основную сетку престижного турнира в Штутгарте.
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