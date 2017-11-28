Роналду впервые показал четвертого ребенка

Знаменитый футболист Криштиану Роналду впервые показал фотографию своей дочери. Алана Мартина родилась 12 ноября.

Снимок, на котором четырехкратный обладатель "Золотого мяча" усадил себе на колено маленькую девочку, был опубликован в официальном Instagram-аккаунте футболиста, и за три часа набрал уже почти три миллиона лайков. Поклонники звезды мирового спорта пришли в восторг от ребенка.

Все подписчики Криштиану желают девочке счастья, поздравляют отца и рассыпаются в комплиментах. "Какая прелесть", "Чудесная малышка", "невероятный ребенок", "Поздравляем", "Криштиану, ты самый лучший", "невероятно милая девочка", – восхищаются поклонники игрока "Реал Мадрида".

Примечательно, что ранее Роналду уличили в предательстве своей избранницы: он изменил ей с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Девушка провела ночь с нападающим "Реала", зная о его беременной подруге, сообщил The Sun

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 28 2017 в 7:03 PST

По словам манекенщицы, она отправила футболисту видео, в котором танцует. Роналду откликнулся, написав, что хочет встретиться и ему понравилось ее тело. "Ночь с ним была потрясающей! Понимаю, что я нужна была ему для секса, но это было моей мечтой", – поделилась Наташа Родригес. После встречи спортсмен заблокировал девушку в соцсетях.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Напомним, у 32-летнего Роналду есть еще трое детей от двух суррогатных матерей – семилетний сын Криштиану и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.