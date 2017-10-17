Роналду обскакал певицу Адель
Возглавляет топ британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам, за 12 месяцев она заработала 95 миллионов долларов (без вычета налогов).
Лучший футболист мира Криштиану Роналду, заработавший в прошлом году 93 миллиона долларов, в этом списке занял второе место, сообщает "Газета.ru". На третьем месте по доходам оказалась музыкальная группа Coldplay с суммой в 88 миллионов долларов.
Певица Адель заработала за минувший год 69 миллионов. На пятой строчке с 64 миллионами – швейцарский теннисист Роджер Федерер. Далее снова идут представители Великобритании. Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по 60 миллионов долларов).
На восьмой позиции – музыкант Пол Маккартни с 54 миллионами. А замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.
Примечательно, что ровно половину рейтинга составляют спортсмены, а вторую – в основном представители шоу-бизнеса. За исключением, пожалуй, успешной писательницы Роулинг и шеф-повара Гордона Рамзи, который, впрочем, не сходит с телеэкранов.
Напомним, ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первую строчку заняла уроженка Колумбии София Вергара – не зря сексуальная брюнетка с обворожительной улыбкой заслужила звание королевы прайм-тайма.
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