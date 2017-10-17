Роналду обскакал певицу Адель

Журнал Forbes выпустил новый рейтинг самых успешных звезд, живущих в Европе. В списке – 20 представителей шоу-бизнеса, культуры, спорта и других медийных личностей.

Возглавляет топ британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам, за 12 месяцев она заработала 95 миллионов долларов (без вычета налогов).

Лучший футболист мира Криштиану Роналду, заработавший в прошлом году 93 миллиона долларов, в этом списке занял второе место, сообщает "Газета.ru". На третьем месте по доходам оказалась музыкальная группа Coldplay с суммой в 88 миллионов долларов.

Певица Адель заработала за минувший год 69 миллионов. На пятой строчке с 64 миллионами – швейцарский теннисист Роджер Федерер. Далее снова идут представители Великобритании. Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по 60 миллионов долларов).

На восьмой позиции – музыкант Пол Маккартни с 54 миллионами. А замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.

Примечательно, что ровно половину рейтинга составляют спортсмены, а вторую – в основном представители шоу-бизнеса. За исключением, пожалуй, успешной писательницы Роулинг и шеф-повара Гордона Рамзи, который, впрочем, не сходит с телеэкранов.





Напомним, ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первую строчку заняла уроженка Колумбии София Вергара – не зря сексуальная брюнетка с обворожительной улыбкой заслужила звание королевы прайм-тайма.