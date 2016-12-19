Уткин "уволил" Канделаки после провала

Известный российский комментатор Василий Уткин намекнул на скорое увольнение телеведущей Тины Канделаки с телеканала "Матч ТВ". Об этом он пошутил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую", – написал Василий Уткин.

"Матч ТВ" показал в этом году крайне низкие рейтинги. Доля зрителей, предпочитающих смотреть этот телеканал, за год упала на 26%. Причиной тому называют низкое качество игры в транслируемых матчах и незаинтересованность аудитории в спортивных соревнованиях.

Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую. pic.twitter.com/xhh9E8icqp — Василий Уткин (@radioutkin) 18 декабря 2016 г.

Напомним, отношения комментатора и телеведущей не складывались с начала формирования команды телеканала. Уткин долгое время отказывался работать на "Матч ТВ" из-за того, что его руководителем была назначена Тина Кандалаки.

Василий Уткин неоднократно негативно высказывался в адрес телеведущей. "Шуточки к черту, ребята. Я пошел. Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно. Это предательство потраченного на профессию времени. Кому-то, глядишь, и шанс, а я так на это смотрю. Это как водителя нанимать у входа в вытрезвон. Человек я уже немолодой и на ерунду тратить жизненные силы, простите, не могу", – говорил журналист.

Также комментатор намекал на недостаточную компетентность телеведущей. "Я сейчас поясню на одном примере, но хотел бы, чтобы это не понимали буквально в отношении Тины. Я посвятил некоторое время некоторому занятию, допустим, вышиванию крестом. И тут мне говорят: старик, все отлично, но теперь тобой будет руководить безрукий", – заявил он.

Позднее, когда Уткин все же согласился работать с Канделаки, он сказал, что не собирается отказываться от своих слов. А сама руководитель телеканала в одном из своих твитов и вовсе назвала комментатора жиробасом. Впоследствии она все же признала, что зря выразилась так грубо.