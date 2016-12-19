"Матч ТВ" об увольнении Канделаки

На телеканале "Матч ТВ" прокомментировали информацию об отставке генерального продюсера Тины Канделаки. Представители телекомпании не стали опровергать данную новость.

"Точной информации на эту тему пока нет, – пояснили на телеканале изданию Dni.Ru. – Следите за публикациями в СМИ".

Но, судя по всему, сотрудники телекомпании не воспринимают всерьез новость об увольнении генерального продюсера. "С самого дня основания "Матч ТВ" появляются подобные слухи, Тинатин Гивиевна в каждом интервью их опровергает. Думаю, и в этот раз они не имеют под собой почвы", – рассказал корреспонденту Dni.Ru один из сотрудников канала.

Напомним, ранее в Twitter известного спортивного комментатора Василия Уткина появилась провокационная запись. Журналист опубликовал фотографию Тины Канделаки и написал: "Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую".

Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую. pic.twitter.com/xhh9E8icqp — Василий Уткин (@radioutkin) 18 декабря 2016 г.

Как писали Dni.Ru, отношения комментатора и телеведущей не складывались с начала формирования команды телеканала. Одно время Уткин даже отказывался работать на "Матч ТВ" из-за того, что его руководителем назначили Тину Канделаки.

Василий Уткин неоднократно негативно высказывался о генеральном продюсере. "Шуточки к черту, ребята. Я пошел. Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно", – говорил журналист.