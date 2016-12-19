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"Матч ТВ" об увольнении Канделаки
"Точной информации на эту тему пока нет, – пояснили на телеканале изданию Dni.Ru. – Следите за публикациями в СМИ".
Но, судя по всему, сотрудники телекомпании не воспринимают всерьез новость об увольнении генерального продюсера. "С самого дня основания "Матч ТВ" появляются подобные слухи, Тинатин Гивиевна в каждом интервью их опровергает. Думаю, и в этот раз они не имеют под собой почвы", – рассказал корреспонденту Dni.Ru один из сотрудников канала.
Напомним, ранее в Twitter известного спортивного комментатора Василия Уткина появилась провокационная запись. Журналист опубликовал фотографию Тины Канделаки и написал: "Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую".
Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую. pic.twitter.com/xhh9E8icqp— Василий Уткин (@radioutkin) 18 декабря 2016 г.
Как писали Dni.Ru, отношения комментатора и телеведущей не складывались с начала формирования команды телеканала. Одно время Уткин даже отказывался работать на "Матч ТВ" из-за того, что его руководителем назначили Тину Канделаки.
Василий Уткин неоднократно негативно высказывался о генеральном продюсере. "Шуточки к черту, ребята. Я пошел. Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно", – говорил журналист.
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