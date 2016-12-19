Садальский посмеялся над увольнением Канделаки

Актер Станислав Садальский прокомментировал новость об увольнении генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки. Артист не скрывает радости по этому поводу.

"Абсолютно правильное решение. Тина Канделаки абсолютно ничего там не решала, – заявил Садальский в интервью изданию Dni.Ru. – Она разбирается в спорте так же "хорошо", как свинка – в апельсинках. Привела туда Наталью Билан – абсолютно пустое место. Эту проблему еще Крылов хорошо описал: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник".

По словам актера, Тина не прикладывала никаких усилий для того, чтобы развиваться в этом направлении. "Она хорошая пиарщица, но ничего не сделала для реального развития телеканала. Единственное, что она может, – это ходить в спортзал и показывать упражнения. На этом ее интерес к спорту заканчивается", – заключил Садальский.

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 18 2016 в 3:42 PST

Напомним, ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин опубликовал в микроблоге провокационный пост. Журналист выложил фотографию Тины Канделаки и написал: "Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую".

Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую. pic.twitter.com/xhh9E8icqp — Василий Уткин (@radioutkin) 18 декабря 2016 г.

Позже на телеканале "Матч ТВ" изданию Dni.Ru прокомментировали появившиеся слухи об уходе генерального продюсера. "Точной информации на эту тему пока нет, – пояснили представители телекомпании. – Следите за публикациями в СМИ".

Но, судя по всему, сотрудники канала не воспринимают всерьез новость об увольнении генерального продюсера. "С самого дня основания "Матч ТВ" появляются подобные слухи, Тинатин Гивиевна в каждом интервью их опровергает. Думаю, и в этот раз они не имеют под собой почвы", – рассказал корреспонденту Dni.Ru один из комментаторов.