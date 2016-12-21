Виктор Ан ищет себя в скандальном списке Макларена

Российский шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU). Он просит сообщить, упоминается ли его фамилия в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Интерес Ана вызван тем, что ряд СМИ выразил предположение, что он является фигурантом в этом деле. Хотя напрямую имя чемпиона в тексте доклада Макларена не упоминается.

Спортсмен отметил, что всегда соблюдал антидопинговый кодекс и нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ. "В связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)", – цитирует Ана агентство "Р-Спорт".

Также спортсмен попросил уточнить, есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно него в возможном нарушении антидопингового законодательства. Он подчеркнул, что согласен на обнародование информации по данному вопросу.

Напомним, Виктор Ан на Играх-2014 в Сочи завоевал три золотые медали. Спортсмен одержал победы на дистанциях 500 и 1000 метров, а также в эстафете на пять тысяч метров.