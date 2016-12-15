Международный допинговый психоз достиг апогея

Россию уже неоднократно обвиняли в допинговых скандалах, отстраняли нашу легкоатлетическую сборную от участия в Олимпиаде, грозили отстранить вообще всю национальную команду, отстранили паралимпийцев, лишали медалей предыдущих Игр. И по-видимому, конца всей этой истории пока не предвидится.

Западные международные спортивные организации решили создать серьезные проблемы российскому спорту и путем этих выдуманных скандалов, монтированных фильмов и бездоказательных докладов господина Макларена дискредитировать весь российский спорт. Вместе с тем приходит осознание того, что все это делается не просто так, а как элемент большой геополитической игры, в которую оказался втянут спорт, казалось бы, независимый от политики.



Западные лидеры понимают, что экономическая часть санкций не работает и Россия свой нынешний геополитический вектор менять не собирается, поэтому и была дана отмашка устроить для России спортивные санкции в виде допинговых скандалов, отстранения атлетов от соревнований и лишения страны права принимать чемпионаты мира и Европы в различных видах спорта, как это случилось на днях с бобслеем и скелетоном.

И вот новость совсем новая: более 30 российских биатлонистов подозреваются в употреблении допинга. Как человеку, который знаком с биатлоном и регулярно за ним следит, мне это смешно читать. Хотя бы потому, что наша сборная уже давно не отмечалась крупными успехами, не считая Олимпиаду в Сочи. На Кубке мира результаты, мягко говоря, "не впечатлительные". И если мужская команда периодически показывает хорошие результаты, то у женщин в этом плане совсем все плохо. Вот, собственно, и вопрос: о каком допинге может идти речь? Или, может, у нас спортсмены его просто применять не умеют, что результаты не показывают на фоне применения запрещенных препаратов?

И опять же по поводу однобокой и субъективной позиции всех этих антидопинговых комиссий: а не хотят они француза Мартена Фуркада, выигрывающего каждую гонку, на допинг проверить? Или, может, устроить проверку всей сборной Норвегии – как в лыжах, так и в биатлоне? Ведь это не секрет ни для кого уже, что у норвежцев в этих видах спорта значительная часть спортсменов – астматики. И они вынуждены употреблять бронходилатирующие препараты, которые, несомненно, улучшают их физические способности. Но почему-то им это все сходит с рук.

Антидопинговый психоз Запада уже достиг апогея. И с каждым разом они будут выдумывать все новые и новые поводы для обвинения российских спортсменов в допинге. Может, пора уже как-то отвечать на эти голословные обвинения всех этих "независимых комиссий"?