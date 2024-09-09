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Понедельник 9 сентября

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В Подмосковье добровольцы обеспечиваются снаряжением и проходят всестороннюю подготовку

В Подмосковье добровольцы обеспечиваются снаряжением и проходят всестороннюю подготовку
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О поддержке потенциальных участников СВО и их обучении еще до подписания контракта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

Открытый в мае 2023 года центр предоставляет будущим участникам СВО весь комплекс необходимых услуг – оформление документов, консультации юристов, прохождение медкомиссии и другие.

Еще до подписания контракта будущие бойцы начинают проходить первичную военную подготовку, которая включает проживание в казармах и трехразовое питание.

«Командиры и инструкторы делают здесь всё, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые может кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы»,

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В центре создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном и спортивным городком. Как отметил Воробьев, большое внимание уделяется теоретической и практической подготовке. Она рассчитана на 30 часов.

Центр также активно сотрудничает с отрядом быстрого реагирования, который обучает операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение длится 21 день.

Кроме подготовки бойцов, Московская область регулярно отправляет на передовую современную технику, включая мотовездеходы, автомобили УАЗ, квадрокоптеры и антидроновые ружья.

«Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют»,

– подчеркнул Воробьев.

С 1 июня в Подмосковье также начали комплектовать контрактниками Первую танковую армию. Те, кто подписывает контракт в регионе, получают единовременную выплату до 1,905 млн рублей, включая федеральные и региональные средства.

Подробности о наборе на военную службу и выплатах можно найти на сайте или по телефону +7 (495) 990-77-77.

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9 сентября 2024, 19:11
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Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей

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Голосование длилось с 6 по 8 сентября. В Москве завершились последние этапы лотереи в рамках проекта "#ВыбираемВместе2024 — Москва".

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября
Программа "Миллион призов" предлагает участникам электронного голосования шанс выиграть баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, кафе, театрах и музеях. Финальный этап акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" состоится 9 сентября, когда будет проведен третий и последний розыгрыш.

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