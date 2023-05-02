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Вторник 2 мая

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Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда

Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда
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Указом президента России Владимира Путина бригадиру горнорабочих очистного забоя уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения ("ППГХО им. Е.П. Славского") Эдуарду Щербине присвоено звание Герой Труда. Глава государства отметил его трудовые заслуги перед страной и народом.

ППГХО – крупнейшее уранодобывающее предприятие страны. Щербина работает на нем с 1990 года. В 2004-м он возглавил бригаду горнорабочих очистного забоя.

Под его руководством горняки вышли на рекордную выработку. За последние пять лет бригада из девяти человек отбила 87,5 тысячи кубических метров горной массы и выдала 188,7 тысячи тонн руды.

План по добыче урана на 2020-2022 годы превышен на 7-10% и выполнен досрочно. Бригада стала победителем производственных соревнований предприятия.

По словам Щербины, для работы на шахте нужны крепкие нервы и сильный характер. Горняк отметил, что его коллектив – словно одна крепкая семья.

"В шахте проводим по 7-8 часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову", – сказал Герой Труда.

В 2018 году Щербина стал заслуженным шахтером России. Он является кавалером почетного знака "Шахтерская слава", победителем в номинации "Наставник года" отраслевого конкурса "Человек года Росатома".

Фото: Пресс-служба ПАО "ППГХО"

Директор ППГХО Иван Киселев рассказал, что работы на предприятии ведутся круглосуточно. Расстояние до нижнего горизонта – около километра от поверхности земли, уточнил он.

"Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них – Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой. Особенно приятно, что он стал Героем труда именно в год 55-летия нашего уранодобывающего предприятия", – подчеркнул Киселев.

2 мая 2023, 14:04
Фото: Пресс-служба ПАО "ППГХО"

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