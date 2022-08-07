Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 августа

В православном календаре 7 августа значится Успение праведной Анны. Церковный праздник сегодня связан с великомученницей, зачавшей Пресвятую Богоридицу во имя Всевышнего.

Дева Мария появилась на свет, когда ее родители были в преклонном возрасте. Супруги вели скромный благочестивый образ жизни и мечтали о ребенке, но долгие годы физиология их подводила. На старости лет Иоаким и Анна получили желаемое. Ангел услышал их молитвы и предвестил зарождение новой жизни. Сегодня верующие не устают обращаться с благодарностью к родителям Пресвятой Богородицы, а церковный праздник Успение праведной Анны относят к одним из самых важных событий в православном календаре.

История праздника 7 августа

Святая Анна отправилась на небеса, не дожив до 80 лет, супруг ее Иоаким ушел на покой на два года раньше. С приближением конца женщина мощно приобщилась к вере и нашла пристанище в церкви вместе с дочкой. Успение праведной Анны произошло благословенно, легко и без страданий, по воле Господа. Отмечая Божию милость, народ ввел обычай поминать уход святой регулярно в одну и ту же дату.

Что нельзя делать в церковный праздник

Под запретом деятельность, которая провоцирует ссоры, беды или катастрофы любого масштаба. 7 августа 2022 года — самое время укреплять силу духа, усмирять необузданные эмоции, читая молитвы. Как святая Анна отказывалась от дурного и порочного, так и ныне живущим следует забыть о бранных выражениях, вражде и подлых намерениях

Матерям стоит особенно внимательно следить за своими детьми, беречь их не хуже, чем родители охраняли Пресвятую Богородицу. Считается, что в церковный праздник сегодня нельзя оставлять дочерей и сыновей нельзя без присмотра. Равнодушие к потомкам может дорогого стоить. Успение праведной Анны — лишний повод уделить время семье, окружить близких заботой и лаской.