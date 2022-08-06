День Бориса и Глеба: что нельзя делать в церковный праздник 6 августа

Мученики Борис и Глеб
Герои нынешнего церковного праздника – братья Борис и Глеб были сыновьями великого киевского князя Владимира Святославовича. После кончины влиятельного отца молодым князьям пришлось принять смерть от их же старшего брата – Святополка, который был одержим идеей получить власть. Невинно убиенные мученики стали считаться первыми русскими святыми. Братьев почитают как заступников русской земли – их памяти православные отводят даже не один день в году.
Что нельзя делать 6 августа
Зная о том, какой сегодня церковный праздник, верующие издавна опасались выходить в поле. Хлеб на полях не трогали, хотя он как раз к этому времени поспевал. Для полевых работ день считался неблагоприятным. Крестьяне даже боялись, что их может убить молния, если они ослушаются запрета, или же в поле начнется пожар.
Также в День Бориса и Глеба нельзя было ругаться с близкими, повышать голос и вообще позволять себе любые злые помыслы. Не стоило и смотреть в глаза прохожим – это могло повлечь сглаз. Кроме того, 6 августа остерегались доверять чужим советам – они могли повести неверной дорогой.
Приметы и традиции
В сегодняшний церковный праздник девушки издавна отправлялись на сбор черемухи и других поспевших ягод. Из ягод варили компоты, варенья, целебные отвары, пекли пироги, а также делали амулеты на счастье. С пирогами веряне ходили в гости и угощали друг друга.
Что касается погодных примет для этого церковного праздника, то люди верили:
- Если роса стоит до обеда, будет гроза;
- Если с утра жужжат мухи, погода будет ясной;
- Если день солнечный, зима будет долгой и суровой;
- Если дует южный ветер, ждать ненастья.