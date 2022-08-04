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День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа

День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа

4 августа 2022 года православные верующие чтят память Марии Магдалины.
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Мария Магдалина

Героиня нынешнего церковного праздника является одной из самых известных женщин во всей многовековой истории христианства. Мария из города Магдалы была свидетельницей кончины Христа на кресте. После вместе с другими женами-мироносицами она пришла в пещеру к Спасителю и узнала, что Христос воскрес. Именно Мария сообщила радостную весть ученикам. После вознесения Христа на небеса она вела отшельнический образ жизни и проповедовала христианство.

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В народе день памяти Марии Магдалины получил целый ряд названий: Марьин день, Марья – сильные росы, день Марии Ягодницы или Сладостницы. Последние наименования связаны с традицией сбора ягод в этот церковный праздник.

Что нельзя делать 4 августа

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне старались избегать ругани, споров и ссор. Запрещалось в Марьин день и громко кричать. Причем этот запрет касался даже детей. По поверью крики могли привлечь всякую нечисть.

Работы в поле и в саду за исключением сбора ягод также в этот день были под запретом. В пищу не рекомендовалось употреблять жирную и вредную еду – полагалось есть ягоды, овощи и фрукты.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник хозяйки издавна широко раздергивали шторы на окнах или вовсе снимали их для стирки, впуская в дом свет Магдалины. 4 августа веряне отправлялись в храм, а после занимались сбором садовых ягод. Особенно полезной считалась черная смородина – ее собирали на варенья и настойки. Особой силой в этот день обладала и утренняя роса. Капли бережно собирали с растений, и девушки умывались ими для сохранения молодости и красоты.

На Руси за днем Марии Ягодницы закрепились и особые погодные приметы. Люди верили:

  • Если много солнца – это к добру;
  • Если выпала обильная роса, урожай льна будет скудным,
  • Если разразилась гроза, хорошо уродятся зерновые,
  • Если резко пропали пауки, ждать дождя.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 00:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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