День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа

4 августа 2022 года православные верующие чтят память Марии Магдалины.

Мария Магдалина

Героиня нынешнего церковного праздника является одной из самых известных женщин во всей многовековой истории христианства. Мария из города Магдалы была свидетельницей кончины Христа на кресте. После вместе с другими женами-мироносицами она пришла в пещеру к Спасителю и узнала, что Христос воскрес. Именно Мария сообщила радостную весть ученикам. После вознесения Христа на небеса она вела отшельнический образ жизни и проповедовала христианство.

В народе день памяти Марии Магдалины получил целый ряд названий: Марьин день, Марья – сильные росы, день Марии Ягодницы или Сладостницы. Последние наименования связаны с традицией сбора ягод в этот церковный праздник.

Что нельзя делать 4 августа

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне старались избегать ругани, споров и ссор. Запрещалось в Марьин день и громко кричать. Причем этот запрет касался даже детей. По поверью крики могли привлечь всякую нечисть.

Работы в поле и в саду за исключением сбора ягод также в этот день были под запретом. В пищу не рекомендовалось употреблять жирную и вредную еду – полагалось есть ягоды, овощи и фрукты.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник хозяйки издавна широко раздергивали шторы на окнах или вовсе снимали их для стирки, впуская в дом свет Магдалины. 4 августа веряне отправлялись в храм, а после занимались сбором садовых ягод. Особенно полезной считалась черная смородина – ее собирали на варенья и настойки. Особой силой в этот день обладала и утренняя роса. Капли бережно собирали с растений, и девушки умывались ими для сохранения молодости и красоты.

На Руси за днем Марии Ягодницы закрепились и особые погодные приметы. Люди верили: