День Онуфрия Молчаливого: церковный праздник 3 августа

3 августа 2022 года православные верующие чтут память святого Онуфрия.

Онуфрий Молчаливый

Герой нынешнего церковного праздника жил в 12 веке и был монахом в Киево-Печерском монастыре. О жизни Онуфрия известно не так много подробностей. Святой широко прославился своим подвигом молчания, совершенным в Ближних Антониевых пещерах, где он сам вырыл себе келью и провел всю сознательную жизнь. После смерти Онуфрия его мощи остались в тех же пещерах и до сих пор почитаются как нетленные.

На Руси день памяти святого прозвали Онуфрием Молчальником. В этот церковный праздник всегда почитали прославленного святого и придерживались целого ряда запретов и традиций.

Что нельзя делать 3 августа

По традиции в память об Онуфрии веряне в этот день соблюдали строгий запрет на пустую болтовню. Работать люди старались усердно, но молча и лишь изредка перебрасывались парой-тройкой необходимых слов – праздность в этот день тоже не приветствовалась.

Нарушение запрета на лишние разговоры могло привести к бедам как для самого болтуна, так и для всего его рода. Также запрещалось в этот церковный праздник затевать споры и ссоры, лгать, обижаться и сплетничать – в противном случае существовал риск столкнуться с нищетой.

Приметы и традиции

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие всегда затевали большую уборку на чердаках, в подполах, в шкафах и сундуках. 3 августа полагалось разобрать и перестирать вещи, а также перебрать все емкости в кладовых. Также крестьяне просушивали амбары, чтобы подготовить место для нового зерна и начинали готовиться к сбору яблок. Лекари в этот день еще до восхода солнца собирали молчальную воду, которая по поверью обладала целительной силой.

Существовали в этот церковный праздник и особые погодные приметы. Люди верили: