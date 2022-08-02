Ильин день: что нельзя делать 2 августа

2 августа 2022 года православные верующие чтят память святого пророка Илии.

Пророк Илия

Наши предки-славяне знали великого пророка еще до широкого распространения христианства на русской земле. Именно в его честь на Руси стали строить первые христианские храмы. При этом сам святой, согласно Ветхому Завету, жил еще за 900 лет до рождения Христа. Среди окружающих его язычников-многобожников Илия был истинным поборником веры в единого Господа. Пророк сотворил много невероятных чудес и многим помог уверовать. По преданию, Илия был взят Господом на небеса еще при жизни и это огромная честь.

В народе церковный праздник памяти этого пророка прозвали Ильиным днем. В церковном календаре он является непреходящим и всегда отмечается 2 августа.

Что нельзя делать 2 августа

Как и в любой другой церковный праздник, в Ильин день нельзя ругаться, обижаться, сквернословить и заниматься тяжелой работой. Также в этот день не стоит переедать и злоупотреблять спиртными напитками. Особенно это актуально для тех, кто совмещает празднование Ильина дня и дня ВДВ, который в России тоже отмечают 2 августа.

Главный запрет этого дня связан с купанием в реках, озерах и прочих водоемах. Издавна на Руси считалось, что со 2 августа входить в открытую воду нельзя. В противном случае можно было утонуть. Также славяне верили, что в этот православный праздник нельзя пускать в дом кошку или собаку, так как в них могла вселиться нечистая сила.

Приметы и традиции

Илию издавна считали покровителем дождей и гроз, поэтому в день его памяти христиане молились, чтобы не было засухи. Если 2 августа шел дождь, им старались умыться – верили, что это избавит от сглаза и всяких болезней. По традиции в этот день люди всегда старались посетить храм и помолиться Илии, а затем собраться в семейном кругу и поздравить родных.

Что касается погодных примет, что в этот церковный праздник люди верили: