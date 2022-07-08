День Петра и Февронии: Что нельзя делать 8 июля 2022 года

Православные верующие отмечают 8 июля 2022 года День святых Петра и Февронии.

ИСТОРИЯ

Святых Петра и Февронию Муромских православные верующие чтят как покровителей семьи и хранителей супружеской любви. Петр и Феврония жили долго и счастливо, а на склоне лет ушли в монастырь. Пара умерла в один день. Петр и Феврония хотели, чтобы их похоронили в одном гробу, однако этого не выполнили, так как монахам не положено. Мужа и жену похоронили отдельно, однако на следующий день они оказались вместе.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В День Петра и Февронии нельзя ругаться. Если муж и жена повздорят в этот православный праздник, то помириться им уже не получится, или же это произойдет очень нескоро.

Девушкам не рекомендуется в этот день гадать и узнавать свое будущее. Люди верили, что если будущий муж покажется девушке в отражении зеркала, то в реальности все будет не так, как она себе представляет.

8 июля запрещено проводить обряд венчания, так как все еще идет Петров пост. Также нельзя в этот день окунаться в водоем. После заката запрещено было выходить из дома.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Ромашка считается символом этого православного праздника. Если в День Петра и Февронии идет дождь, значит год будет урожайным на мед. Начиная с 8 июля предстоящие 40 дней будут жаркими.