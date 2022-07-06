День Аграфены Купальницы: Что нельзя делать 6 июля 2022 года

6 июля 2022 года в России отмечается день Аграфены Купальницы.

ИСТОРИЯ

Аграфену назвали Купальницей потому, что 6 июля 2022 года наступает ночь на Ивана Купалу. В народном понимании в этот день сливаются воедино языческие верования и христианские традиции. Это был период обрядов, примет и гаданий.

ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник наши предки обязательно старались искупаться в водоемах. Люди заваривали травяные настои, пили чаи и ходили в бани. На Руси верили, что трава, собранная в ночь на Ивана Купалу, обладают особенной целебной силой.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя заплетать цветы в венки. Считалось, что в этот день цветы особенно сильны, и эту силу лучше использовать только по назначению. Хотя эти приметы являются скорее языческими, со временем их переняли и христиане. Также нельзя в этот день оставаться в одиночестве. Люди верили, что нечисть может околдовать оставшегося одного человека.

До полуночи в этот день не советовали ложиться спать. Считалось, что домовой может проникнуть в жилище и убить человека. Беременным нельзя в этот день подходить к воде, так как могут прилипнуть болезни. То же самое касается детей и стариков. Мужчинам нельзя в этот день посещать баню.