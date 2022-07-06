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Общество
Владимирская икона Божией Матери: церковный праздник 6 июля по православному календарю

Владимирская икона Божией Матери: церковный праздник 6 июля по православному календарю

Пресвятая Богородица утешает народ в трудные времена. По поверью, ее образ способен исцелять людей и помогать им. Православный календарь напоминает: 6 июля 2022 года отмечается церковный праздник в честь Девы Марии. Сегодня в особом почете Владимирская икона Божией Матери.
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Лик святой Марии издавна изображали в разных символических вариациях. Владимирская икона Божией Матери — один из главных чудотворных образов православной культуры. Согласно историческим сводкам, Пресвятая Богородица спасла Москву от нашествия хана Золотой Орды в XV веке. В благодарность великой заступнице и был установлен церковный праздник 6 июля по новому стилю.

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История

Ежегодно для благоговения над Владимирской иконой Божией Матери православный календарь выделяет три дня, ссылаясь на знаковые исторические основания. Сегодня отмечают церковный праздник, истоки которого берут начало в I веке от Рождества Христова. Именно тогда от руки Еван­ге­ли­ста Лу­ки и была создана Владимирская икона Бо­жи­ей Ма­те­ри. Она долгое время хранилась на Владимирской земле, откуда и получила свое название.

По данным на 2022 год, оригинал произведения искусства находится в Третьяковской галерее, а репродукции широко распространены по религиозным объектам всего мира. Священное изображение Пресвятой Богородицы наносят на календари, брелоки и другие миниатюрные аксессуары. Такие православные обереги помогают верующим осознанно молиться Деве Марии в любой удобный момент.

Что нельзя делать сегодня в церковный праздник Владимирской иконы Божией Матери

6 июля 2022 года следует провести с миром в сердце. Верующие избегают злословия, греховных и сеющих вражду поступков. Кроме того, продолжается Петров пост. Православный календарь предупреждает: в этот день питаться нужно с ограничениями. Запрещены мясо животных и птиц, яйца, молочная продукция, рыба. Сегодня самое время для усердных молитв и покаяния Пресвятой Богородице.

Обычаи и традиции

Церковный праздник 6 июля располагает к походу в храм, к очищению от скверных мыслей. Владимирская икона Божией матери помогает простить ближних и пожелать им добра. Перед ликом Пресвятой Богородице рекомендовано читать молитвы, чтобы укрепить светлость ума и чистоту души. С благодарностью следует обращаться не только к заступнице, а к каждому живому существу, что встречается на пути.

Приходить на службу в церковный праздник и поклоняться священному образу Владимирской иконы Божией матери необязательно. Однако нужно избавиться от гнева, пагубных эмоций, настроиться на бескорыстную помощь окружающим и усмирить раздутое эго. Действовать пора сегодня, сейчас. Лучше взрастить в себе абсолютную богоугодную любовь, чем слепо падать на колени перед ликом, который воспринимаешь лишь абстрактно.

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Владимирская икона Божией Матери. Фото: German Rovinskiy/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 08:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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