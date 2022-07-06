Владимирская икона Божией Матери: церковный праздник 6 июля по православному календарю

Пресвятая Богородица утешает народ в трудные времена. По поверью, ее образ способен исцелять людей и помогать им. Православный календарь напоминает: 6 июля 2022 года отмечается церковный праздник в честь Девы Марии. Сегодня в особом почете Владимирская икона Божией Матери.

Лик святой Марии издавна изображали в разных символических вариациях. Владимирская икона Божией Матери — один из главных чудотворных образов православной культуры. Согласно историческим сводкам, Пресвятая Богородица спасла Москву от нашествия хана Золотой Орды в XV веке. В благодарность великой заступнице и был установлен церковный праздник 6 июля по новому стилю.

История

Ежегодно для благоговения над Владимирской иконой Божией Матери православный календарь выделяет три дня, ссылаясь на знаковые исторические основания. Сегодня отмечают церковный праздник, истоки которого берут начало в I веке от Рождества Христова. Именно тогда от руки Еван­ге­ли­ста Лу­ки и была создана Владимирская икона Бо­жи­ей Ма­те­ри. Она долгое время хранилась на Владимирской земле, откуда и получила свое название.

По данным на 2022 год, оригинал произведения искусства находится в Третьяковской галерее, а репродукции широко распространены по религиозным объектам всего мира. Священное изображение Пресвятой Богородицы наносят на календари, брелоки и другие миниатюрные аксессуары. Такие православные обереги помогают верующим осознанно молиться Деве Марии в любой удобный момент.

Что нельзя делать сегодня в церковный праздник Владимирской иконы Божией Матери

6 июля 2022 года следует провести с миром в сердце. Верующие избегают злословия, греховных и сеющих вражду поступков. Кроме того, продолжается Петров пост. Православный календарь предупреждает: в этот день питаться нужно с ограничениями. Запрещены мясо животных и птиц, яйца, молочная продукция, рыба. Сегодня самое время для усердных молитв и покаяния Пресвятой Богородице.

Обычаи и традиции

Церковный праздник 6 июля располагает к походу в храм, к очищению от скверных мыслей. Владимирская икона Божией матери помогает простить ближних и пожелать им добра. Перед ликом Пресвятой Богородице рекомендовано читать молитвы, чтобы укрепить светлость ума и чистоту души. С благодарностью следует обращаться не только к заступнице, а к каждому живому существу, что встречается на пути.

Приходить на службу в церковный праздник и поклоняться священному образу Владимирской иконы Божией матери необязательно. Однако нужно избавиться от гнева, пагубных эмоций, настроиться на бескорыстную помощь окружающим и усмирить раздутое эго. Действовать пора сегодня, сейчас. Лучше взрастить в себе абсолютную богоугодную любовь, чем слепо падать на колени перед ликом, который воспринимаешь лишь абстрактно.