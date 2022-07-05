Ульянин день: что нельзя делать 5 июля 2022 года

5 июля 2022 года православные верующие вспоминают святых Галактиона, Иулиания и Сатурнина.

ИСТОРИЯ

Православные верующие чтят 5 июля 2022 года память мученика Галактиона, его супруги Иулиании и их сына Сатурнина. Также это день поминовения Иулиании Константинопольской.

Галактион, Иулиания и Сатурнин — это семья раннехристианских мучеников. Они стали жертвами гонений на христиан и погибли от рук язычников, которые покарали их за христианскую веру, от которой они не отреклись.

Святого Галактиона утопили, а его супруга Иулианию и сына Сатурнина сожгли заживо на костре.



ТРАДИЦИИ

5 июля принято было чистить колодцы, так как этот православный праздник был самым благоприятным для этого занятия накануне дня Ивана Купалы.

Удивительно совпадение двух идущих друг за другом созвучных православных праздников – 4 и 5 июля – Ульянов день и Ульянин день, отразилось в народных поговорках. Люди говорят: "Ульян Ульяне в лицо не глянет", Ульян Ульяну кличет".

На Ульянин день плетут венки, собирают цветок купальницу, заваривают веники. В этот день люди прибирались в доме и освобождали жилище от всякой нечисти.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя решать важные задачи с утра. Все дела следует отложить до обеда. После полудня можно смело делать дела.

Нельзя в этот день поддаваться соблазнам, особенно денежным. Считалось, что это приведет к любовным проблемам. Также нельзя в этот день рисковать. Следует проявить осторожность, особенно на дороге.