День Зосимы Пчельника: Что нельзя делать 2 июля 2022 года

ИСТОРИЯ
В предании, дошедшем до наших дней, говорится, что святой Зосим родился в 89 году в городе Фракия. В то время происходило жестокое преследование христиан. Узнав о том, что православных убивают, Зосим бросил военную службу и посвятил свою жизнь служению Богу.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот день пчелы начинают заливать соты, а хлеба созревают. Поэтому пчел лучше лишний раз не беспокоить. Не стоит лишний раз ходить мимо ульев.
Люди верили, что именно день Зосимы является самым теплым в году. В этот православный праздник люди начинали покосы и заготавливать сено для скота.
Если в этот день у гитары провисают струны – к дождю. Если берега реки разбухли – впереди влажное лето. Если крот роет кучи земли – к засушливому лету.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В этот день категорически запрещено переедать. Наши предки верили, что обжорство неминуемо приведет к нищете. Нельзя давать и брать в долг. Считается, что до этого церковного праздника нужно обязательно вернуть все долги.
В день Зосимы Пчельника нельзя отдавать или продавать мед. Если сделать это, то самому придется просить в долг или покупать мед за цену гораздо более высокую.