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Общество
Журнал The Lancet обнародовал результаты испытаний вакцины от коронавируса

Журнал The Lancet обнародовал результаты испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V"

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликованы в ведущем мировом медицинском журнале The Lancet. Клинические исследования первой и второй фазы доказали безопасность и эффективность препарата, говорится в статье.
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О публикации объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенным фондом Российской Федерации и разработчиком вакцины – центром эпидемиологии имени Гамалеи. Научная статья размещена в одном из ведущих мировых медицинских журналов – The Lancet.

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Статья содержит результаты первой и второй фазы клинических испытаний препарата. Публикация показала, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" безопасна и эффективна.

Статья содержит информацию о преимуществах отечественного препарата по сравнению с зарубежными вакцинами, которые в настоящее время проходят клинические испытания и не имеют данных по многим ключевым параметрам.

Во время первой и второй фазы испытаний серьезных нежелательных явлений не обнаружено, при этом у других вакцин их уровень колеблется от 1 до 25%. Добровольцы, которым была введена российская вакцина от коронавируса "Спутник V", получили устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет. Уровень антител у привившихся – в 1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19.

Для сравнения, вакцина британской компании AstraZeneca сформировала такой же уровень антител, как у переболевших. Иными словами, российская вакцина оказалась в полтора раза эффективнее британского аналога. К тому же в испытании отечественного препарата с использованием двух инъекций участвовали в четыре раза больше добровольцев.

Фото: АГН Москва

Кроме того, специалисты центра эпидемиологии имени Гамалеи доказали эффективность платформы аденовирусных векторов человека. Отечественные специалисты подобрали оптимальную безопасную дозировку, которая вырабатывает крепкий иммунитет к коронавирусу у всех вакцинированных.

Использование двух векторов в двух отдельных прививках более эффективно: в случае использования двух векторов в одном уколе иммунная система человека начинает отвергать препарат на втором уколе, гласят результаты исследования. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" позволяет избежать возможного нейтрализующего эффекта.

Также статья в The Lancet содержит ссылки на исследования, которые подтверждают безопасность вакцин на основе аденовирусов человека. Отмечается, что с 1953 года проведено более 250 таких исследований. При этом подобные вакцины применяются уже 15 лет. Например, именно на основе аденовирусных векторов разработана вакцина от лихорадки Эбола.

Доказательством превосходства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" над зарубежными аналогами служит то, что США и Великобритания заявили о намерении последовать примеру нашей страны и применить механизмы ускоренной регистрации препарата.

Фото: АГН Москва

Публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность отечественной вакцины и говорит о признании со стороны мирового сообщества, отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Кроме того, статья в ведущем мировом журнале показала готовность России к диалогу и стала ответом всем скептикам, которые критиковали отечественную разработку, добавил он.

"В период пандемии особенно важным является использование вакцинной платформы с доказанной безопасностью, как у "Спутник V", чтобы не оставлять мир без эффективного средства профилактики коронавируса, но и не рисковать жизнями людей, используя непроверенные экспериментальные технологии. Сейчас мы наблюдаем изменение подхода к регистрации вакцин в мире – вслед за ускоренным механизмом регистрации в России по этому пути идут США, Великобритания, Китай и другие страны", – сказал Дмитриев.

Публикация в The Lancet – только начало: в текущем месяце будет представлено полное исследование применения препарата на животных. В этих испытаниях российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала 100% защитную эффективность. Кроме того, во второй половине осени будут обнародованы данные по пострегистрационному исследованию препарата. В них будут участвовать более 40 тысяч человек.

Напомним, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Подробная информация о препарате и ее технологической платформе содержится на официальном сайте.

Автор: 4 сентября 2020, 16:21

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