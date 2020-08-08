Мария Захарова вызвала восторг необычным фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова взбудоражила подписчиков своей страницы в "Фейсбук". Для этого ей потребовалось всего лишь опубликовать необычную фотографию.

Лицом, которое и внутри нашей страны и за ее пределами представляет российское внешнеполитическое ведомство, является Мария Захарова. Она следит за тем, чтобы делать это с достоинством.

Мария Захарова не только жестко выступает в защиту российских интересов, но и делает это красиво. А для этого регулярно занимается спортом. Сама она призналась, что особенно ее саму впечатляют занятия по утрам. "Это что-то!", – заметила она. Свое послание она сопроводила снимком, в котором лежит на траве.

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от этого снимка. "Супер фото! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец, Мария! Унылые рожи и такие же мысли вслух надоели)))", "Молодец,пусть завидуют все .Спортивная ,загорелая,всегда стильная, а еще и очень умная. Так держать", – поделились они своим мнением.

Впрочем, нашлись и те, кто решил оставить критические комментарии под постом Марии Захаровой. Ей предъявляли претензии за какие-то недостатки работы самого Министерства иностранных дел России. В народном понимании она и ведомство, судя по всему, оказались неразрывно связаны.