Как защитить себя от бубонной чумы: советы доктора Мясникова

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил своим зрителям об опасности бубонной чумы, вспышка которой произошла совсем недавно в Китае. Причиной распространения болезни стало употребление мяса сурка тарбагана. Этот грызун считается переносчиком болезни.

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