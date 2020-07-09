Как защитить себя от бубонной чумы: советы доктора Мясникова

Мясников поспешил напомнить, что "черная смерть" никуда не делась. Болезнь, убившая треть Европы в XIV веке, все еще представляет опасность. Последняя эпидемия была зафиксирована в Китае в конце позапрошлого века, но единичные случаи заболевания продолжают выявляться и по сей день.
В нулевых
более 21 тысячи человек заразились, а 1600 из них умерли от чумы. Болезнь регистрируется в разных странах мира – в США, Мадагаскаре,
Перу, Индии, Конго, Таджикистане и Казахстане. Но 90 процентов случаев именно в Африке.
Врач дал несколько советов по профилактике бубонной чумы. Первый – не контактировать с кошками и собаками в областях, где регистрируется чума. Врач рассказал, что чума как и раньше передается сначала через грызунов, а затем через блох. Они заражают кошек и собак, а от них недуг передается людям.
Второй совет – активно пользоваться инсектицидами (препаратами для уничтожения вредных насекомых), потому что блохи-переносчики не дремлют.
Третий совет – не касаться погибших грызунов. По словам доктора, некоторые туристы подбирают скелеты мертвых грызунов для сувениров.
И четвертый совет – если вы оказались на близком расстоянии от больного, а тот, например, чихнул, то немедля нужно принять антибиотик.
Как заявляет Александр, сегодняшние антибиотики, к которым чума все еще чувствительна, способны защитить от болезни. Благодаря этому смертность не поголовная, как это было в XIV веке, а чуть более семи процентов.
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