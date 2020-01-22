Православный праздник связали с важным предсказанием на будущее

История праздника
Григорий Нисский почитается не только как святой, но и как Отец и Учитель Церкви. Его называют одним из самых глубоких философов своего времени. Сравнить с ним, признают исследователи, можно разве что блаженного Августина.
Наряду со своим старшим братом Василием Великим и Григорием Богословом Григорий Нисский входит в число великих капподокийцев. Их главной заслугой называют разработку догмата о Троице, которая позже была утверждена на Втором вселенском соборе в 381 году.
Григорий Нисский занимался богословием и был признан одним из авторитетов правоверия. Одно время он подвергался гонениям. Сбежав из-под стражи святой был вынужден скитаться три года. Лишь после смерти императора Флавия Юлия Валента ему удалось вернуться к себе в Ниссу, где его встретили с триумфом.
Православный календарь велит вспоминать Григория Нисского 23 января. Этот святой оказал большое влияние на православную церковь и оставил после себя множество трудов – догматических и нравственных сочинений, толкования Священного Писания, а также проповедей и писем.
Григорий Летоуказник: традиции и приметы на 23 января
Народный календарь именует 23 января Григорием Летоуказником или Летоуказителем. Его называют так, поскольку в старину верили, что по погоде в этот день можно судить, каким будет лето. Для крестьян это было крайне важное предсказание, от которого могло зависеть все их будущее.
- Если 23 января ветер будет дуть с юга, то летом стоит ждать многочисленных гроз.
- Если на Григория Летоуказника деревья покроются инеем, то лето будет ясным.
- А вот иней на стогах обещал мокрое и холодное лето. Молодая рожь в таком случае, предупреждала народная мудрость, "зацветет под самый дождь"
Молитвы Григорию Нисскому
Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием. Он прославился не только как ревностный защитник Православных догматов и учитель своей паствы, но и как милостивый и сострадающий защитник и заступник.
В молитвах Григория Нисского обыкновенно благодарят за борьбу с ересями и защиту истиной веры. 23 января православные могут почтить память святого Отца Церкви, поставить свечку перед его иконой и попросить у него помощи.
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