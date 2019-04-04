Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста
В течение следующих двух лет в морские подразделения
Росгвардии поступят восемь быстроходных катеров типа "Сарган". Они
поступят на службу в дислоцированную в Керчи морскую бригаду, предназначенную в
том числе для охраны Крымского моста.
Катера "Сарган" обладают дальностью хода до 765 километров и могут находиться в автономном плавании до двух суток. При этом в начале марта подразделения Росгвардии у Крымского моста получили два транспортных судна БК-16, рассчитанные на перевозку 24 человек.
Эксперты уверены: катера гораздо лучше справятся с задачами в районе Керченского пролива, чем полноценные боевые корабли Черноморского флота. "Морские подразделения и бригады Росгвардии конкретно будут заниматься защитой особо важных объектов вроде Крымского моста", – цитирует ФАН капитана первого ранга Василия Дандыкина.
По его словам, военные катера могут справиться с диверсантами и атаками малых "москитных" кораблей украинского флота. "Они будут выполнять задачи по доставке к точке сброса боевых пловцов и так далее", – подчеркнул эксперт.
Усилением охраны Крымского моста Россия отвечает на ноябрьскую провокацию украинских ВМС и недавние маневры украинских моряков в Азовском море. За последние месяцы они дважды проводили учения со стрельбой недалеко от Керченского пролива.
В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих атаковать переправу. Украинцы высказывали идеи направить на Крымский мост ракеты, разбомбить его авиацией или артиллерией. Обращать внимание на подобный бред не стоит: переправа надежно защищена.
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