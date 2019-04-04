Ученые предупредили о вымирании дельфинов
Исследователи изучили популяцию этих животных на северо-западе штата Западная Австралия в заливе Шарк. Выяснилось, что из-за волны тепла, накрывшей эту часть страны в начале 2011 года, температура в заливе повысилась более чем на четыре градуса по Цельсию.
В результате погибла большая часть морских водорослей, без которых не мыслима местная экосистема. Ученые отметили, что с после 2011 года "уровень выживаемости" дельфинов снизился на 12%, передает НСН.
Кроме того, в заливе Шарк стало рождаться меньше этих морских животных. Как считают специалисты, долгосрочные последствия потепления климата будут гораздо более губительными для обитателей морей и океанов, чем считалось ранее.
Отметим, экосистема залива Шарк уникальна. Залив объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Он представляет собой бухту со средней глубиной десять метров, которую разрезают два полуострова, выступающих в Индийский океан.
Сегодня залив Шарк ежегодно посещают около 120 000 туристов. Он является одним из крупнейших в мире местообитаний дюгоней. В заливе встречаются дельфины-бутылконосы, привлекающие в залив биологов со всего мира.
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