Ученые предупредили о вымирании дельфинов

Специалисты Цюрихского университета сделали печальные выводы. Глобальное потепление климата на планете может привести к исчезновению дельфинов.

Исследователи изучили популяцию этих животных на северо-западе штата Западная Австралия в заливе Шарк. Выяснилось, что из-за волны тепла, накрывшей эту часть страны в начале 2011 года, температура в заливе повысилась более чем на четыре градуса по Цельсию.

В результате погибла большая часть морских водорослей, без которых не мыслима местная экосистема. Ученые отметили, что с после 2011 года "уровень выживаемости" дельфинов снизился на 12%, передает НСН.

Кроме того, в заливе Шарк стало рождаться меньше этих морских животных. Как считают специалисты, долгосрочные последствия потепления климата будут гораздо более губительными для обитателей морей и океанов, чем считалось ранее.

Отметим, экосистема залива Шарк уникальна. Залив объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Он представляет собой бухту со средней глубиной десять метров, которую разрезают два полуострова, выступающих в Индийский океан.

Сегодня залив Шарк ежегодно посещают около 120 000 туристов. Он является одним из крупнейших в мире местообитаний дюгоней. В заливе встречаются дельфины-бутылконосы, привлекающие в залив биологов со всего мира.