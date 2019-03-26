В Госдуме обсудили упрощение закупок в сфере культуры
В профессиональном сообществе не раз говорили о проблемах
при реализации закона о госзакупках, в том числе об избыточных требованиях к
заказчику. Из-за этого возникает большой объем дублирующей документации.
Эксперты отмечают, что в некоторых случаях действующий закон препятствует
подготовке спектаклей, выставок и концертов.
В прошлом декабре группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разработанный с учетом предложений деятелей культуры. Вместе с ними на Совете по законотворчеству обсуждалась выработка согласованной позиции по совершенствованию закупок в сфере культуры.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, этот вопрос касается не только театра, но и многих других учреждений. Законодатель напомнил, что в нижней палате есть рабочая группа под руководством первого вице-спикера Александра Жукова, которая занимается анализом и совершенствованием процедур закупок для государственных и муниципальных нужд. Вместе с тем, отметил Володин, у сферы культуры есть свои особенности, которые необходимо учитывать.
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская напомнила, что законопроект содержит инициативы деятелей культуры. "Внесение нашего федерального закона вызвало энтузиазм культурного сообщества, и все ждут, когда эта работа будет продолжена", – сказала парламентарий.
Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин отметил, что вопрос о госзакупках в сфере культуры обсуждался давно. "Давайте примем закон, по которому культура выводится полностью из‑под действия 44-ФЗ и других, мешающих ей законов", – предложил он. В свою очередь представитель РАНХиГС Татьяна Тодорова призвала сохранить в правоприменительной практике золотую середину.
По словам Вячеслава Володина, закон должен стимулировать работать эффективнее. Спикер напомнил о необходимости создать условия для самореализации творческих людей, чтобы театры работали успешно, а зрителей было как можно больше.
"Необходимо проанализировать нормы, которые на протяжении многих лет работали и показали, что являются тормозом", – сказал председатель нижней палаты.
В нынешних условиях нередко бывает так, что деньги либо не потратили, либо начинается обман и введение в заблуждение, посетовал спикер. "Мы – за то, чтобы взять и услышать всех, услышать тех, кто представляет театры, творчество, тех, кто является независимыми экспертами, кто занимается контрольно-надзорными полномочиями, кто представляет те структуры, которые изначально предлагали необходимость принятия этого закона", – подчеркнул парламентарий. Лишь после этого необходимо выходить на конкретное решение, добавил Володин.
"Как можно не согласиться с Уриным (театральный режиссер Владимир Урин. – Прим. ред.), когда он говорит: принятие нормы о сумме было тогда, когда этот объем соответствовал. Сейчас прошло время, инфляция... Если мы с вами говорим, что у нас с вами инфляция все равно будет обесценивать на 4% на ближайшие годы, может быть, нам тогда ввести ту норму, которая будет учитывать инфляцию? И возможно, приняв 30 миллионов, дальше этот дефлятор каким-то образом учитывать", – предложил спикер.
Он напомнил, что о необходимости совершенствования 44-ФЗ дважды говорил президент Владимир Путин. "Давайте мы возьмем и сами о другом начнем вести этот диалог. Президент поручил? Поручил. Что исполнено?" – обратился Володин к участникам заседания.
Спикер призвал не дожидаться, когда глава государства скажет об этом третий раз. "Поэтому давайте мы обсудим предложенные нормы нашими коллегами из всех фракций, комитета по культуре", – обратился Володин к собравшимся.
По его словам, было бы правильно услышать мнение Министерства культуры, финансов, Федеральной антимонопольной службы. "Совершенно очевидно, что мы с вами должны идти в ногу со временем, учитывать в том числе специфику. Это и есть качество наших законов", - резюмировал спикер.
Принимавшие участие в заседании представители профессионального сообщества отметили открытость Думы к диалогу и готовность учесть их предложения. Сообщается, что в первом чтении законопроект о совершенствовании госзакупок в сфере культуры может быть рассмотрен 9 апреля.
Нормативно-правовой акт предлагает увеличить для организаций культуры максимально допустимые суммы при заключении контрактов с единственным поставщиком. Также авторы инициативы хотят смягчить требования к закупкам, которые осуществляются бюджетными учреждениями за счет пожертвований и благотворительных взносов и в некоторых случаях ввести запрет на привлечение субподрядчиков.
Вдова Николая Караченцова попала в больницу
Она не должна так часто проводить вакцинацию
По ее мнению, нельзя лишать работы из-за такой мелочи
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Что подарить бабушке на день рождения?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Почему русские женщины себя не любят?
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Какая самая лучшая диета?
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Медовая диета
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Имя Ванесса
Хочешь или Интересует