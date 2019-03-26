В Госдуме обсудили упрощение закупок в сфере культуры

На Охотном Ряду во вторник, 26 марта, состоялось заседание Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники обсудили совершенствование законодательства о закупках в сфере культуры.



В профессиональном сообществе не раз говорили о проблемах при реализации закона о госзакупках, в том числе об избыточных требованиях к заказчику. Из-за этого возникает большой объем дублирующей документации. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях действующий закон препятствует подготовке спектаклей, выставок и концертов.



В прошлом декабре группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разработанный с учетом предложений деятелей культуры. Вместе с ними на Совете по законотворчеству обсуждалась выработка согласованной позиции по совершенствованию закупок в сфере культуры.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, этот вопрос касается не только театра, но и многих других учреждений. Законодатель напомнил, что в нижней палате есть рабочая группа под руководством первого вице-спикера Александра Жукова, которая занимается анализом и совершенствованием процедур закупок для государственных и муниципальных нужд. Вместе с тем, отметил Володин, у сферы культуры есть свои особенности, которые необходимо учитывать.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская напомнила, что законопроект содержит инициативы деятелей культуры. "Внесение нашего федерального закона вызвало энтузиазм культурного сообщества, и все ждут, когда эта работа будет продолжена", – сказала парламентарий.

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин отметил, что вопрос о госзакупках в сфере культуры обсуждался давно. "Давайте примем закон, по которому культура выводится полностью из‑под действия 44-ФЗ и других, мешающих ей законов", – предложил он. В свою очередь представитель РАНХиГС Татьяна Тодорова призвала сохранить в правоприменительной практике золотую середину.

По словам Вячеслава Володина, закон должен стимулировать работать эффективнее. Спикер напомнил о необходимости создать условия для самореализации творческих людей, чтобы театры работали успешно, а зрителей было как можно больше.

"Необходимо проанализировать нормы, которые на протяжении многих лет работали и показали, что являются тормозом", – сказал председатель нижней палаты.

В нынешних условиях нередко бывает так, что деньги либо не потратили, либо начинается обман и введение в заблуждение, посетовал спикер. "Мы – за то, чтобы взять и услышать всех, услышать тех, кто представляет театры, творчество, тех, кто является независимыми экспертами, кто занимается контрольно-надзорными полномочиями, кто представляет те структуры, которые изначально предлагали необходимость принятия этого закона", – подчеркнул парламентарий. Лишь после этого необходимо выходить на конкретное решение, добавил Володин.

"Как можно не согласиться с Уриным (театральный режиссер Владимир Урин. – Прим. ред.), когда он говорит: принятие нормы о сумме было тогда, когда этот объем соответствовал. Сейчас прошло время, инфляция... Если мы с вами говорим, что у нас с вами инфляция все равно будет обесценивать на 4% на ближайшие годы, может быть, нам тогда ввести ту норму, которая будет учитывать инфляцию? И возможно, приняв 30 миллионов, дальше этот дефлятор каким-то образом учитывать", – предложил спикер.

Он напомнил, что о необходимости совершенствования 44-ФЗ дважды говорил президент Владимир Путин. "Давайте мы возьмем и сами о другом начнем вести этот диалог. Президент поручил? Поручил. Что исполнено?" – обратился Володин к участникам заседания.

Спикер призвал не дожидаться, когда глава государства скажет об этом третий раз. "Поэтому давайте мы обсудим предложенные нормы нашими коллегами из всех фракций, комитета по культуре", – обратился Володин к собравшимся.

По его словам, было бы правильно услышать мнение Министерства культуры, финансов, Федеральной антимонопольной службы. "Совершенно очевидно, что мы с вами должны идти в ногу со временем, учитывать в том числе специфику. Это и есть качество наших законов", - резюмировал спикер.

Принимавшие участие в заседании представители профессионального сообщества отметили открытость Думы к диалогу и готовность учесть их предложения. Сообщается, что в первом чтении законопроект о совершенствовании госзакупок в сфере культуры может быть рассмотрен 9 апреля.

Нормативно-правовой акт предлагает увеличить для организаций культуры максимально допустимые суммы при заключении контрактов с единственным поставщиком. Также авторы инициативы хотят смягчить требования к закупкам, которые осуществляются бюджетными учреждениями за счет пожертвований и благотворительных взносов и в некоторых случаях ввести запрет на привлечение субподрядчиков.