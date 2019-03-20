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Экономика

Госдума держит на контроле развитие социальной сферы

Фото: www.globallookpress.com
Промежуточные итоги совершенствования пенсионной системы, социальная защита населения, повышение уровня жизни и доходов граждан, помощь в трудоустройстве – эти и другие темы были в центре внимания парламентариев 20 марта. В рамках правительственного часа законодатели заслушали доклад министра труда и социальной защиты Максима Топилина. После выступления главы ведомства депутаты задали интересующие их вопросы. 
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Перед правительственным часом Топилин встретился со всеми думскими фракциями. Министр обсудил с парламентариями вопросы, касающиеся его доклада. 

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По итогам января-февраля текущего года наблюдается реальный рост пенсий, отметил он в ходе выступления перед законодателями. "Давайте посмотрим данные Росстата: реальный рост пенсий по этому году идет, причем в среднем. Как у работающих, так и у неработающих, а у последних он выше", – сказал Топилин.

Говоря о доплатах к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума, глава ведомства подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда достаточен, чтобы начать выплаты в мае. После принятия соответствующего закона Думой в Минтруде пересчитают выплаты. Глава ведомства поблагодарил депутатов за поддержку в работе, в том числе за поправку о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.

Большое внимание в министерстве уделяют демографическим вопросам, отметил Топилин. По его словам, новый пакет документов в этой сфере подготовлен и частично реализуется. К примеру, увеличена выплата нетрудоспособным родителям, попечителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом. Министр уточнил, что с июля текущего года сумма выплаты увеличится до десяти тысяч рублей – на эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей.

Глава Минтруда рассказал парламентариям о подготовке законопроекта, в соответствии с которым выплаты на первенца до достижения им возраста 1,5 года получат семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как в настоящее время. Документ будет внесен на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

"После принятия закона с 2020 года около 65-70% семей будут охвачены этой программой", – конкретизировал Топилин.

Ведется работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей. Для снижения уровня бедности к 2024 году необходимо поддержать семьи с детьми и тех, кто живет на сельских территориях, отметил министр.

По словам Топилина, в ведомстве завершается работа над созданием электронной трудовой книжки и электронного сертификата. Это серьезный проект, затрагивающий всю систему взаимодействия федерального бюджета с бюджетами регионов, подчеркнул министр.

Максим Топилин. Фото: duma.gov.ru

Выступая перед парламентариями, чиновник отдельно остановился на национальном проекте "Демография". Топилин напомнил, что общий объем его финансирования на шесть лет превысит три триллиона рублей, причем 80% этих средств – финансовая поддержка граждан, в том числе с детьми, а также ипотека и детские сады. Глава ведомства заверил депутатов, что кассовое освоение средств уже началось, они доведены до субъектов Федерации, и регионы вместе с правительством готовят детальные графики освоения этих финансов.

После выступления Топилина слово взял председатель профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он остановился на главных проблемах, требующих законодательных решений. Депутат отметил, что около пяти миллионов граждан до сих пор не ощутили повышения пенсий. По его словам, проблему удастся решить после принятия поправок об изменении порядка начисления социальных доплат к пенсиям.

Ярослав Нилов. Фото: duma.gov.ru

Также Нилов назвал необходимым пересмотр потребительской корзины. Парламентарий напомнил, что от ее размера зависят не только пенсии, но и минимальный размер оплаты труда. Он пожелал правительству поскорее решить вопрос борьбы с бедностью при поддержке законодателей.

С оценкой ситуации в социальной сфере выступил член комитета нижней палаты по контролю и регламенту Дмитрий Сватковский. Доклад представителя комитета на правительственном часе – норма достаточно новая, направленная на осуществление эффективного парламентского контроля.

Сватковский указал на недостаток высокотехнологичных рабочих мест и проблему занятости молодежи. По его словам, последние годы наблюдается рост заработных плат и пенсий, но при этом доходы населения уменьшаются. "Мы считаем, что решение невозможно найти, если мы не понимаем причин этих проблем, а причины требуют глубокого анализа", – сказал Сватковский.

Больше всего проблем с уровнем доходов отмечается в семьях с детьми, посетовал парламентарий. Анализ комитета по контролю и регламенту показал, что в трудном материальном положении находятся семьи с детьми от 1,5 до 7 лет. По словам депутата, ситуация требует нестандартных и прорывных подходов. 

В ходе правительственного часа законодатели задали министру интересующие их вопросы. Член фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов поинтересовался, существует ли в ведомстве "дорожная карта" по борьбе с бедностью. По словам Топилина, план есть, его реализация началась с пилотных регионов. "В этом году будет отработана технология выявления семей, которые находятся в непростой ситуации с точки зрения доходов", - пояснил министр.

Что касается новой потребительской корзины, то она, по словам Топилина, должна вступить в действие в ближайшие годы. "Мы над ней работаем, сможем внести в Думу в весеннюю сессию следующего года. Речь будет идти о расширении продуктов питания – молочки, овощей и фруктов", - уточнил глава Минтруда.

Фото: www.globallookpress.com

Подняли депутаты и вопрос продвижения социальной рекламы. По мнению Андрея Андрейченко из фракции ЛДПР, необходимо продвигать рекламу, формирующую образ успешного человека – к примеру, инженера и других социально значимых профессий. Топилин подчеркнул, что такая работа уже началась.

В свою очередь Алексей Диденко попросил министра рассказать о цифровизации в ведомстве и рисках от внедрения электронного кадрового документооборота. Федот Тумусов, представляющий Якутию, поднял тему искоренения бедности на северных территориях.

Напомним, что прошлый правительственный час с участием министра экономического развития Максима Орешкина в Госдуме решили перенести в связи с его неготовностью дать конкретные ответы на вопросы парламентариев. Глава ведомства не смог точно сказать, сколько средств дошло в текущем году до регионов в рамках выполнения нацпроектов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил перенести его выступление на конец марта или начало апреля, и министр согласился. 

Автор: Иван Поляков20 марта 2019, 13:48

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