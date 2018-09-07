Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях

Перечень работодателей Сергея Скрипаля все растет. Бывший полковник ГРУ, как выяснилось, работал не только на британскую, но и на испанскую разведку.

Жизнь Сергея Скрипаля была насыщена событиями. Экс-сотрудник ГРУ, связанный с британскими спецслужбами, в последние годы мог работать еще и с испанскими разведчиками, пишет New York Times.

В начале 1990-х годов Скрипаля завербовал сотрудник британской разведки. В то время бывший полковник проживал в Мадриде. В последующие годы двойной – или тройной – агент неоднократно возвращался в столицу Испании.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании, в том числе Сергея Скрипаля.

Тем временем Лондон продолжает изобретать все новые подробности дела Скрипалей, которые изрядно веселят не только рядовых россиян, но и ведущих политиков. Глава МИД России Сергей Лавров признался журналистам, что его любимым мемом после публикации Лондоном фотографий "отравителей" стал фотоответ российских пользователей. На этом снимке в роли Петрова и Боширова выступают Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

Сегодня собираюсь высказаться по «отравителям Скрипалей» в программе @VRSoloviev . Помимо всего прочего, хочу указать на несколько странностей в стыковке хронологии действий Скрипалей и их «отравителей» 4 марта.

Готовлю и статью по этому поводу. Следите за анонсами — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 5 сентября 2018 г.

На днях Лондон назвал имена предполагаемых "отравителей" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщили британские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники российского Главного разведывательного управления.



Бывший работник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив никаких доказательств.

Москва отрицает обвинения. Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль.