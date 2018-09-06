"Отравитель" Скрипаля подал голос

Вычисленный Лондоном "отравитель" Скрипалей ответил на обвинения британских властей. Андрей Петров – сотрудник российского предприятия "Микроген". И дальше Алтая он никогда не бывал.

Научно-производственное объединение "Вирион" – филиал компании по производству —иммунобиологических препаратов "Микроген" – находится в Томске. Александр Петров работает там начальником участка. А об истории со Скрипалями знает лишь то, что передают СМИ.

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", – приводит слова "агента ГРУ " Telegram-канал RT.

На днях Лондон назвал имена предполагаемых отравителей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщили британские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники российского Главного разведывательного управления.

Газета "Фонтанка" поспешила собрать информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове. По данным издания, номера заграничных паспортов мужчин отличаются лишь последней цифрой. А Александр Петров родился 31 июля 1979 года – человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников НПО "Микроген".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив при этом никаких доказательств. Москва, естественно, отрицает все обвинения.

Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. А на арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на жизнь полицейского.