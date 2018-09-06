"Отравитель" Скрипаля подал голос

Отравление Скрипалей "Новая волна" в Сочи Умер Иосиф Кобзон Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Четверг 6 сентября
Лента новостей
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:10
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:29
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:35
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
17:31
Володин рассказал о втором заседании межпарламентской комиссии России и Ирана
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
16:49
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
16:30
Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина
16:21
Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции
16:14
Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ
16:07
"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:30
Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна
15:22
"Не разочаровал": Цымбалюк-Романовская об особенной близости с Шаляпиным
14:50
Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном
14:22
"Аж одежда висит": исхудавший Крутой сильно сдал
14:22
Показывал девочке ягодицы: Джоли в ужасе от непристойностей Питта
14:16
Россия и Иран ускоряют интеграцию
14:04
Стало известно о госпитализации Руслановой
13:35
Меган Маркл спустили с лестницы по правилам
13:33
Названа дата глобального отключения интернета
13:14
Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона
13:10
Украинский депутат прозрел после отдыха в Крыму
13:04
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
12:42
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
12:13
Володин проведет первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии
12:08
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
12:02
Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой
11:53
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
11:50
Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену
11:49
Иранские депутаты почтили память погибших в Сталинградской битве
11:42
Под Москвой поймали банду грабителей (видео)
11:11
Округлившийся зад Решетовой вызвал вопросы
11:06
"Мне противно и больно": у родившей Кудрявцевой сдали нервы
11:04
Шведы срывают России строительство "Северного потока – 2"
10:48
Персональные предложения для клиентов Московского Кредитного банка в мобильном банке
10:32
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
10:14
Что купить со скидкой в сентябре
10:10
Идет ко дну: санкции всего за год задушат рубль
09:58
В Саратове появится Центр по мониторингу законопроектной деятельности
09:47
Загадочная струя из космоса угрожает Земле
09:38
"Хорошо лизнула": обнародовано тайное послание Максаковой после угроз
09:33
В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие
09:05
Коммунальная катастрофа: потоп в Петербурге попал на видео
08:50
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
08:34
Козловского срочно доставили в больницу
08:18
Медведева вывезла в Москву престарелого партнера-гея
08:14
Звезда "Терминатора" умерла после занятий йогой
22:02
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
21:57
Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
21:53
Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене
21:52
Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
21:44
"Видны жировые складки": Серябкина вызвала бурю выпирающим животом
21:38
В Удмуртии двое маленьких детей пострадали в жуткой аварии
21:24
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
21:16
В Екатеринбурге школьница впала в кому после урока физкультуры
21:13
Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой
20:49
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
20:38
Разлад с принцем больно ударил по умирающей от горя Миддлтон
20:37
Под Псковом нашли пропавшего грибника
20:24
Футболист московского "Спартака" выбывает на полгода из-за жуткой травмы
20:12
Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"
20:08
Куда пошел учиться сын Николая Валуева
19:29
Лондон "съел" фальшивку: вопиющие нестыковки в деле Скрипалей
19:27
Известную модель упекли в тюрьму за драку с полицейским
19:06
Лазарев неожиданно сорвался на "Новой волне – 2018"
19:05
Бузова случайно рассекретила победителя собственного шоу
19:02
Мэй решила прилюдно отчитать Путина за Скрипалей
18:31
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
18:22
Российского дипломата срочно вызвали в МИД Британии из-за Скрипалей
18:22
Порошенко ловко одурачил украинцев
17:49
Убийство Захарченко назвали инсценировкой
17:39
Исхудавший Витас всухую уделал Баскова
17:38
"Тебя ликвидируют": Максаковой дали 72 часа на бегство с Украины
17:20
Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта
17:15
В Саратовской области появятся современные спорткомплексы
16:58
На Урале кот задушил младенца
16:51
Первый канал оставил Фадеева без работы
16:48
64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
Общество

"Отравитель" Скрипаля подал голос

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
Вычисленный Лондоном "отравитель" Скрипалей ответил на обвинения британских властей. Андрей Петров – сотрудник российского предприятия "Микроген". И дальше Алтая он никогда не бывал.

Продолжение: Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
прочитано 1536 раз

 Научно-производственное объединение "Вирион" – филиал компании по производству  —иммунобиологических препаратов "Микроген" – находится в Томске. Александр Петров работает там начальником участка. А об истории со Скрипалями знает лишь то, что передают СМИ.

ПО ТЕМЕ

Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина

Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона

 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", – приводит слова "агента ГРУ " Telegram-канал RT.

На днях Лондон назвал имена предполагаемых отравителей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщили британские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники российского Главного разведывательного управления.

Газета "Фонтанка" поспешила собрать информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове.  По данным издания, номера заграничных паспортов мужчин отличаются лишь последней цифрой. А Александр Петров родился 31 июля 1979 года – человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников НПО "Микроген".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив при этом никаких доказательств. Москва, естественно, отрицает все обвинения.

Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. А на арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на жизнь полицейского.

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2018, 20:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

567

комментарии

Политика

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
Порошенко ловко одурачил украинцев
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным

Шоу-бизнес

Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
Вдову Мишулина поймали за руку на циничной лжи и подлоге
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой

Поп-король рассказал об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Образ певицы вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ

Информацией из "достоверных источников" поделился депутат Рады
Шоу-бизнес

Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы

Общественность отреагировала на слова певицы

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

Спорт

"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru