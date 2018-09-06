Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина

Джеймс Бонд против Смерша: раскрыт безумный сценарий дела Скрипалей. История отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Юлии - не что иное, как пересказ романа Яна Флеминга "Из России с любовью".

СМИ Соединенного Королевства совпадения в нашумевшем деле с историей, выдуманной британским литератором, ничуть не смущают. В редакции Daily Mirror сторонников конспирологичесих теорий особенно много – сотрудников издания такие явные параллели даже восхищают.

К примеру, журналисты восторгаются гениальностью британских следователей, которые выяснили, что названный накануне отравителем некто Андрей Петров – внук Ивана Старченко, который был командиром в Смерше ("Смерть шпионам" – контрразведывательное подразделение в СССР в 1930-40 годах).

Как именно гении сыска смогли связать Петрова со Старченко, журналистов не интересует. А должно бы – учитывая, что Лондон ранее заявлял: Петров и Боширов – оперативные псевдонимы, документы поддельные.

Но такие мелочи британские СМИ не волнуют. Им гораздо интереснее пересказать "биографию Петрова". Как выяснилось, профессиональный убийца – потомок династии советских шпионов. Его бабка, Наталья Мороз, работала стенографисткой в отделе контрразведки 31-й стрелковой дивизии. А командовал этим отделом майор Иван Иванович Старченко – дед будущего "отравителя". Офицер Смерша был награжден всеми высшими наградами СССР, включая ордена Красной звезды, Красного знамени и Великой Отечественной.

Легендарный отряд Смерш был создан самим Сталиным, чтобы выявлять и ликвидировать шпионов. Именно с его агентами боролся не менее легендарный Джеймс Бонд в ставшем классикой фильме "Из России с любовью", напоминают читателям британские журналисты.