Юлия Скрипаль собирается вернуться в Россию. Дочь Сергея Скрипаля ждет окончательного выздоровления бывшего сотрудника ГРУ.

Племяннице Сергея Скрипаля удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой. Виктория Скрипаль подтвердила, что Юлия планирует вернуться на родину. Она ждет окончания лечения отца. Пока же пострадавшая в инциденте в Солсбери девушка уделяет внимание физической форме – бегает по утрам.



"Она говорит, что хочет вылечить папу и после этого собирается вернуться в Россию", – пересказывает телефонный разговор с двоюродной сестрой Виктория Скрипаль. Она отметила, что Юлия чувствует себя нормально и даже занимается спортом.

В то же время некоторые детали не дают племяннице Сергея Скрипаля успокоиться. Так, сама связаться с Юлией она не может – телефонный номер, с которого та звонит, поддерживает лишь одностороннюю связь. Держит в напряжении и шумиха, которую раздувает Лондон вокруг этого дела – а также то, что сам Сергей до сих пор не выходит на связь.

Виктория со слезами просит британские власти позволить Скрипалю хотя бы раз позвонить его 90-летней матери. А возвращения на родину его дочери родственники ждут с нетерпением. "Пусть Юля вернется домой. Ее все ждут тут", – заявила Виктория.

Великобритания винит в отравлении Скрипалей Россию. Как заявила в марте премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, Москва несет ответственность либо за применение химоружия, либо за утерю контроля над ним. 5 сентября правоохранительные органы озвучили имена предполагаемых отравителей – Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй назвала их "сотрудниками ГРУ". А министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил ответственность за инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, лично на президента России Владимира Путина, передает RT.

В российском МИДе тем временем заявляют, что устали от постоянных публикаций фейков Лондоном. А дело Скрипалей назвали липовым.