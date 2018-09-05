В России предлагают ввести минимальную цену на пиво

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин рассказал о том, что пивоваренные компании предложили ввести в России минимальную цену на пиво, сообщает портал newizv.ru. Подобная мера действует в отношении крепкого алкоголя, причем ценовая планка периодически повышается.
Предполагается, что это защитит россиян от подделок. Вопрос будет вынесен на обсуждение в Министерстве финансов, пообещал Алешин.
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