Найден эффективный способ удержать россиян на родине

Желающим изучать английский язык в российских школах скоро, видимо, придется платить за эти уроки. Политики предложили оригинальный способ борьбы с эмиграцией ученых.

Идея принадлежит лидеру ЛДПР. Владимир Жириновский уверен, что в эмиграции за границу профессионалов и ученых виноват английский язык. Специалисты осваивают иностранную речь, а после уезжают на постоянное место жительства за рубеж.

Партийный лидер не понимает, зачем государство в России воспитывает эмигрантов за свои же деньги. Если кто-то желает изучать иностранный язык – пусть платит. По мнению Жириновского, такой подход надо распространить на все языки, кроме русского.

А главное – английский язык из школьной программы необходимо убрать. "Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах. К 20 годам большинство образованных жителей планеты хорошо владеет этим языком. Значит, они полностью готовы к эмиграции на Запад", – пишет Владимир Вольфович в Facebook.

Подписчики поинтересовались, а не задумывался ли лидер ЛДПР над другими способами решения проблемы эмиграции. Такими, к примеру, как повышение зарплаты этих уникальных специалистов, создание для них хороших условий.

Политик в последнее время озаботился духовным здоровьем нации. Так, недавно Жириновский резко раскритиковал творчество поп-короля Филиппа Киркорова. Владимиру Вольфовичу очень не понравилась песня "Цвет настроения – синий". Политик пояснил, что эта композиция и снятый на нее клип оказывают на молодое поколение разлагающее влияние, пишет Ura.ru.



