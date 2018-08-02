Отказ от алкоголя грозит проблемами со здоровьем

Полный отказ от алкоголя так же опасен, как алкоголизм. Трезвенники рискуют стать жертвой деменции.

Вывод международной группы ученых из Франции и Великобритании основан на многолетних исследованиях. Свою работу они начали еще в 1985 году, под наблюдением находились более девяти тысяч пациентов.

Исследователи подсчитывали количество алкоголя, которое выпивали добровольцы в возрасте от 35 до 55 лет. Учитывалась и степень зависимости от спиртного. За состоянием здоровья испытуемых следили с 1991 года. За 23 года наблюдения деменция была диагностирована у 397 пациентов. Средний возраст, когда проявлялось заболевание – 76 лет.

Как выяснили ученые, вероятность развития деменции увеличивалась у тех, кто употреблял более 14 единиц алкоголя в неделю, на 17% с каждыми дополнительными семью единицами (стандартная единица алкоголя равна десяти граммам чистого спирта). Оказалось, что такому же риску подвергаются те, кто полностью отказался от спиртного.

Эксперты пришли к выводу, что недельное потребление до 14 единиц алкоголя помогает защитить мозг. В то же время медики напоминают о сопутствующих рисках – спиртное даже в таком количестве влияет на печень и способствует развитию рака.

Каким образом полный отказ от спиртного влияет на развитие деменции, ученые пока не знают. Поскольку специалисты просто наблюдали за группой людей, они не исключают, что на результаты исследования могли повлиять дополнительные факторы – к примеру, сопутствующие заболевания, приводящие к старческому слабоумию. Прояснить механизм должны новые эксперименты, пишет EurekAlert.