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Общество

Гей-скандал затягивает Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alberto Pezzali
Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла. 
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Во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации. Страсти вокруг дела Беналла не утихают в стране несколько недель. Скандал начался с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что запечатленный – советник по безопасности президента республики, который на тот момент был замглавы администрации Эммануэля Макрона Александр Беналла.

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 Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

Несмотря на то что глава государства буквально через пару дней взял на себя ответственность за произошедшее, фактическое покрывательство своего сотрудника не осталось незамеченным. Беналла лишь на две недели отстранили от работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратили внимание и на то, что скандальный герой в свои 26 лет имеет чересчур большую зарплату, машину со спецсигналом, квартиру и звание подполковника.

На сегодняшний день Беналла не работает советником Макрона, а его делом занимаются прокуратура и специальная комиссия парламента. Накал страстей таков, что законодатели даже выносили на голосование вопрос о вотуме доверия правительству. Благодаря большинству партии Макрона кабмин не был отправлен в отставку.

Однако дело Беналла аукнулось главе Франции, причем самым неожиданным образом. Еще когда скандал был в зародыше, нынешнему президенту припоминали его стремительный взлет на политический олимп. Его биографию стали разбирать под микроскопом, и на этом фоне появились сообщения о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона и его любовной связи с Беналла. Дошло до того, что французский лидер был вынужден публично опровергнуть это. Кстати, делает он это не впервые – в ходе предвыборной кампании тоже приходилось отбрыкиваться от приписываемого бойфренда.

Проблема в том, что Макрону не верят. Говорят, что из-за отрицания. И вопрос не в сексуальной ориентации главы Пятой республики, граждане которой очень толерантно относятся к геям. Большинство французов верны традиционным семейным ценностям, и вряд ли Макрон был бы выбран президентом, соверши он каминг-аут. Именно поэтому он шел на выборы как добропорядочный семьянин, что позволило привлечь и часть женского электората. Сейчас население страны, голосовавшее за него, чувствует себя обманутым. Если выяснится, что его брак – лишь ширма, это нанесет мощный удар по его репутации, отмечает "Взгляд".

Возможная ложь может стоить политику не только непереизбрания в 2022 году, но и нынешней должности. Не исключено, что гей-бомба под Макроном взорвется уже после того, как он покинет пост главы государства. Это был бы, наверное, лучший для французского истеблишмента сценарий. Если президента страны разоблачат раньше, правящая политическая элита может не перенести этого, и карты в руки получит Марин Ле Пен. А такого развития событий власти предержащие хотят меньше всего.

Автор: Денис Попов2 августа 2018, 12:57

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