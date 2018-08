Гей-скандал затягивает Макрона

Во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации. Страсти вокруг дела Беналла не утихают в стране несколько недель. Скандал начался с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что запечатленный – советник по безопасности президента республики, который на тот момент был замглавы администрации Эммануэля Макрона Александр Беналла.

Несмотря на то что глава государства буквально через пару дней взял на себя ответственность за произошедшее, фактическое покрывательство своего сотрудника не осталось незамеченным. Беналла лишь на две недели отстранили от работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратили внимание и на то, что скандальный герой в свои 26 лет имеет чересчур большую зарплату, машину со спецсигналом, квартиру и звание подполковника.

На сегодняшний день Беналла не работает советником Макрона, а его делом занимаются прокуратура и специальная комиссия парламента. Накал страстей таков, что законодатели даже выносили на голосование вопрос о вотуме доверия правительству. Благодаря большинству партии Макрона кабмин не был отправлен в отставку.

French President Emmanuel Macron's popularity has dipped following a crisis involving a bodyguard according to a survey on Sunday, which countered a separate poll the previous day.https://t.co/GeMPtq0f94 pic.twitter.com/slXKOYV2Sh