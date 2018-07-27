Макрон впервые высказался о сексе с мужчиной

Лидер Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слухи о том, что бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником. Также президент развеял множество других мифов.



Макрон впервые дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы о его взаимоотношениях с бывшим телохранителем. "Александр Беналла никогда не имел доступа к ядерным шифрам, никогда не зарабатывал десять тысяч евро и никогда не был моим любовником", – не без доли юмора заявил президент Франции.

Кроме того, Макрон прокомментировал скандал с избиением Беналла манифестанта на мирной демонстрации 1 мая, передает Le Huffington Post. Президент заверил, что он единственный человек, ответственный за случившееся. "Нельзя быть лидером в хорошие времена и прятаться, когда наступают времена трудные", – резюмировал политик.



Ранее в распоряжение общественности попал ролик, в котором видно, как Беналла бьет протестующего на первомайской демонстрации в Париже. Позже телохранитель был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование.

Многие жители Франции обвинили Макрона в том, что у него есть личные интересы по отношению к Беналла. Возмущенные граждане подчеркнули, что в ином случае за такой поступок охранника бы сразу привлекли к ответственности.

В ходе выступления Макрон прокомментировал слухи о том, что Беналла остается на своем посту. "У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности", – заявил французский лидер.

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