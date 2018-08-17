Ученые доказали превосходство мужского интеллекта

Американским ученым наконец удалось доказать превосходство мужского интеллекта над женским. Эксперименты подтвердили, что представители сильного пола быстрее соображают и принимают верные решения.

Мужской мозг в два-три раза быстрее обрабатывает поступающую информацию. К тому же представители сильного пола более устойчивы к стрессам – в результате они чаще приходят к верным выводам, решили ученые.

Уникальный эксперимент провели исследователи из Университета Вашингтона. Они изучили быстроту реакций на графическую информацию. В целом обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне. Однако почему-то именно первые в итоге принимают наиболее правильные и рациональные решения.

Ученые нашли ответ: оказалось, что мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25–75% процентов медленнее мужского. Вдобавок исследователи выяснили, что наиболее острой реакцией и быстрой обработкой данных могут похвастаться представители сильного пола с нарушениями психического развития. По мнению ученых, у них ослаблено регулирование нейронной активности – что выражается в быстром времени реакции и более остром восприятии информации, пишет журнал Cell.

Публикация от Все О Медицине ����‍⚕️ (@medical.educate) 17 Авг 2018 в 12:55 PDT

Последние годы ученые активно пытаются понять, существуют ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин или же различия в поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.

В декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это происходит у женщин. А молекулярным биологам стало известно, что представители сильного и слабого пола по-разному воспринимают боль. Они также нашли намеки на то, что мужчины "запрограммированы" эволюцией умирать раньше женщин.