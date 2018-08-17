Герой России забыл свою фамилию при виде Путина

Военные профессионалы считают Игоря Родобольского уникальным летчиком. Недавно его имя занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России – как самого титулованного офицера. Но даже закаленный в боях пилот растерялся, встретившись с президентом.

Игорь Родобольский, помимо звезды Героя России, имеет два ордена Красной Звезды, три ордена Мужества, орден "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й степени, орден "За военные заслуги", а медалей – без счета. Одно награждение запомнилось герою особенно ярко.

Звание Героя России Игорю Родобольскому присвоили в 2003 году. В карьере пилота было 12 боевых эпизодов, за каждый из которых, по мнению командования, можно было давать Звезду. Церемония награждения проходила в Екатерининском зале Кремля. Игоря вызвали вторым. Он, как положено, промаршировал по ковровой дорожке к президенту.

"Представляюсь: "Товарищ Верховный главнокомандующий! Подполковник…" И меня заклинило – фамилию забыл! Владимир Владимирович увидел и по плечу похлопал: "Подполковник, успокойтесь". Он так улыбнулся. Может быть, в зале ничего и не поняли. Собрался, вспомнил: "Подполковник Родобольский", – рассказал журналистам герой.

Игорь окончил вертолетное училище в Сызрани в 1983 году. Вместе с женой Ларисой уехал служить в Венгрию, став командиром экипажа Ми-8. Оттуда послали в Афганистан, потом в Чечню. В общей сложности Родобольский провел на войне десять лет. Ему зачастую поручали задачи из разряда невыполнимых.

"Спасали наших ребят, попадавших в ситуации, из которых им никак нельзя выбраться. Они были обречены. Оставалось два варианта: либо умереть, либо сдаться в плен. Многие выбирали умереть. Когда ты знаешь, что только от тебя зависит жизнь этих людей, тогда не думаешь ни о чем. Я мог погибнуть раз 20-30. Может, больше. Видимо, Бог следит сверху, оберегает", – вспоминает офицер.

О наградах герой рассказывать не любит. Считает, что хвастаться нечем – он просто выполнял свой долг. Но признается: все же приятно, что государство его оценило, пишет еженедельник "Звезда".