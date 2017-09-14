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Общество

Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России

Анатолий Пашинин. Кадр из фильма "Когда растает снег"
Актер Анатолий Пашинин, исполнявший героические роли в российских кинофильмах и ставший добровольцем украинского националистического батальона в Донбассе, готовится отпраздновать 39-летие. Зарабатывавший прежде в России, он теперь убивает русских.
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Актеру Анатолию Пашинину 15 сентября 2017 года исполняется 39 лет. Родившийся в Украинской ССР он после окончания Щепкинского театрального училища стал актером и исполнил не одну героическую роль в российских фильмах. Теперь он воюет в Донбассе на стороне украинской армии, а сообщения о его гибели в вооруженном противостоянии на Юго-Востоке Украины появляются чуть ли не ежедневно.

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Анатолий Пашинин неоднократно выступал в поддержку переворота, не раз одобрительно высказывался о конфликте в Донбассе, одновременно уничижительно отзываясь о русских. Родившийся в семье потомственных военных Пашинин неоднократно заявлял, что сейчас, когда участвует в войне, он "получает кайф".

А когда-то российский актер Анатолий Пашинин получал удовольствие, играя русских героев. В фильме "Адмиралъ" он выступил в роли Ростислава Огнивцева, в "совершенно российской и совершенно патриотической" киноленте "Грозовые ворота" – о войне в Чечне – Александра Доронина, в "Мы из будущего" – советского солдата Сердюка.

Пашинин участвовал в телепроекте "Танцы со звездами". Его партнершей была Ксения Путько. Правда, высоких результатов пара не добилась и покинула проект.

  

Пашинина на самом деле любил зритель. Актер, в свою очередь, охотно давал интервью. "Я же всегда был балагуром, шутником, любил подурачиться. Если у человека хватает решимости приехать в Москву черт знает откуда (вот как я например), в город, где у него ни кола, ни двора, а за душой – безудержная вера, – иначе как авантюрой я это назвать не могу", – рассказывал любимец публики. Кстати, в сериале "Ундина" Пашинин играл влюбленного романтичного героя. После этой работы у него появилось много поклонниц, но он до сих пор не женат. 

  

На Украине Анатолия Пашинина не снимают в кино, ему отказывают в службе в театре. Возможно, виной тому российское гражданство беглеца – но украинское ему не дают. Актера фактически содержат пожилые родители. "Мне не дадут здесь творить. Ситуацию замечательно передал агент, который согласился было помочь мне заработать здесь хоть какую-то копейку, а не пребывать в нищете, которая, к слову, меня ничуть не унижает. Передаю ответ дословно: "...участие Анатолия Пашинина в украинских картинах не обязательно и не необходимо". Они даже слова подбирают убого. Такой уровень не для меня", – жаловался недавно в интервью актер.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 18:06

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