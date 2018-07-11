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Общество

Военная реформа развеяла все стереотипы о питании в армии

Фото: mil.ru
В 2008 году президент России Владимир Путин взял курс на модернизацию и развитие вооруженных сил. Первые изменения в рамках реформы вооруженных сил коснулись именно системы питания. Организация питания военнослужащих была передана профильным гражданским фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне в привычном его понимании был упразднен: солдаты получили возможность уделять больше времени боевой подготовке, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. С этого момента, как в организации, так и в качестве питания произошло множество кардинальных изменений.
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Военнослужащие получили возможность выбирать то, что они хотят употреблять в пищу. Более того, при составлении ежедневного меню стали учитываться предпочтения большинства солдат. В некоторых частях каждую неделю проводится анкетирование по поводу вкусов и пожеланий бойцов. Например, в июне этого года опрос в уральских воинских частях показал, что 96% военнослужащих не просто довольны питанием, а оценивают его на "отлично". Повара стараются максимально прислушиваться к мнению солдат.

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Военные повара поразили изысканными блюдами

К примеру, блюда, не пользующиеся особой популярностью, готовят редко. Так, "шрапнель с тушняком" (перловая каша с тушенкой) ушла в прошлое. В гарнире предпочтение отдается гречневой крупе, макаронам, рису, пюре, а перловка встречается только в виде компонента супов: солянки или рассольника. Значительно увеличена доля мясных блюд. Теперь на обед готовят котлеты, отварную говядину, свиные отбивные, куриное филе и ножки, а также печень.

Кстати, в большинстве гарнизонов питание организовано по принципу "шведского стола", поэтому военнослужащие сами могут выбирать наиболее предпочтительные варианты. Например, на обеде в столовых всегда установлено от шести до восьми контейнеров с первыми и вторыми блюдами русской кухни. Возможность выбора из нескольких позиций сделало питание солдат более разнообразным. Несмотря на это, чаще всего военнослужащие отдают предпочтение пельменям, конкуренцию им составляет только гречка с котлетами. Поэтому и то, и другое обязательно готовят хотя бы пару раз в неделю.

Фото: mil.ru

Конечно, формируя солдатский рацион, военные специалисты не ориентируются только на предпочтения солдат, скорее берут их за основу. В первую очередь, в составлении меню для военных учитываются нормативы полноценного рациона питания для молодых людей от 18 до 29 лет. Также меню варьируется в зависимости от климатических условий части и рода войск. Не секрет, что десантники и моряки из-за высоких физических нагрузок тратят больше энергии, соответственно, они должны получать дополнительные калории. Поэтому огромное внимание уделяется сбалансированности и калорийности блюд. На данный момент средняя энергетическая ценность ежедневного рациона в российской армии одна из самых высоких в мире – 4300 ккал. Помимо этого, в меню появились такие продукты, как плавленый сыр, печенье, кофе, а во время эпидемии сезонных заболеваний – сало, мед и чеснок.

Также высокая организация и качество питания в значительной степени достигаются благодаря строгому контролю над поступающими в части продуктами и условиями приготовления блюд, соблюдением санитарных правил и соответствием норм пайков, положенных солдатам. Иногда в СМИ все же появляются сомнительные статьи о выявлении просроченных или некачественных продуктов, использующихся при организации питания военнослужащих. Но опровергают их сами же служивые. Так, Богдан Ростов делится своим опытом: "Вопреки популярному мнению, в армии очень хорошо кормят, рацион там довольно разнообразный. Я сам служил и знаю, о чем говорю. Порой в армии еда даже лучше, чем дома, так что с этим проблем нет. И если вы боитесь идти в армию только потому, что думаете, что там плохо кормят, то смело расслабьтесь – кормят там действительно хорошо". Вступаются за питание в российской армии и родственники солдат: "Ну, насчет питания я бы на месте мам точно не переживала, наш призывник за время службы умудрился не только не похудеть, но еще и поправиться на семь килограммов. И вот, кстати, он никогда не жаловался, что пища приготовлена не вкусно, уминал все за обе щеки", – комментирует читательница.

Фото: mil.ru

Узнать из первых уст о качестве питания можно и во время таких мероприятий, как День призывника. Например, в Вологодской области солдат срочной службы рядовой Роман Бушковский сказал будущим призывникам и их родителям: "Некоторые сослуживцы говорят, что в армии они питаются лучше, чем до призыва". Таково мнение тех, кто в данный момент проходит службу и лично сталкивается с реалиями армейской жизни – сильный аргумент против любых высказываний тех, кто сочиняет статьи, основываясь на непроверенных данных.

Стоит отметить, что при выборе поставщика продукции предпочтение отдается крупным отечественным производителям и местным фермерам, предложившим лучшее соотношение цены и качества. В целом, конкуренция за право предоставлять услуги питания улучшила качество еды в разы, и это заметили военные, особенно старожилы, которым есть с чем сравнить. Несмотря на статус поставщика, вся поступающая продукция в обязательном порядке проходит лабораторную проверку, так же, как и готовые блюда.

Все позиции меню перед подачей обязательно подвергаются органолептическим и лабораторным методам оценки качества, результаты которых заносятся в Книгу учета контроля над качеством приготовления пищи. К организации питания в российской армии относятся по-военному строго, и даже все кулинарные эксперименты, будь то Дни Национальных кухонь или новогодний обед, соответствуют ГОСТам и СанПиНу.

Конечно, в российской армии еще есть куда совершенствоваться. Но как минимум один стереотип можно смело перечеркнуть. Кормят солдат не хуже, чем дома. Используют хоть и не самые дорогие продукты, но точно качественные, из которых профессиональные повара готовят полезные, сбалансированные и вкусные блюда.

Автор: Иван Поляков11 июля 2018, 17:30

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