Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме

Пьяными мечтами украинского политика назвали в Севастополе заявления Порошенко о том, что город вернется в состав Украины. Лидеру Незалежной напомнили, что база Черноморского флота всегда была русским форпостом.

Петр Порошенко не может справиться с проблемами внутри своей страны. И ему не остается ничего другого, как переключать внимание украинцев на соседние успешно развивающиеся страны и регионы, заявили в правительстве Крыма.

"Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится. Украинскому руководству пора перестать упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок в своей стране", – сказал в интервью RT вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева назвала заявления украинского лидера утопическими. "Это решение жителей наших регионов — стать гражданами Российской Федерации. Свой флаг мы уже подняли и никакой другой поднимать больше не будем. Мы все помним, что Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году, и Севастополь был основан именно Российской империей, это имперский город, южный форпост", приводит слова Тимофеевой РИА ФАН.

Петр Порошенко далек от Севастополя как ментально и духовно, так и физически. "Украинське мисто" – это некая заноза в языке украинского лидера. Он ее никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту", – заявил депутат Госдумы от города Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, что Севастополь никогда не был украинским по духу и украинского будущего у города нет.

А спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева поставила Порошенко диагноз: желания президента Украины – это измышления больного сознания, уверена она. "Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям", – цитирует Алтабаеву РИА Новости.

Напомним, Порошенко поздравил севастопольцев с Днем города. При этом президент выразил надежду, что над Севастополем однажды будет поднят украинский флаг. Крымчане сразу же предложили украинскому лидеру приехать в город и прогуляться по улицам Севастополя с украинским флагом в руках.