Ученые предложили изменения в закон о пенсиях

Пенсионная реформа в России необходима, однако власти должны учесть особенности разных групп населения. Это должно быть отражено в законодательстве, уверены ученые.

Без повышения пенсионного возраста российской экономике не потянуть. На такую меру придется пойти – как это ни болезненно для некоторых категорий граждан страны. В то же время авторам реформы предстоит решить важную проблему: сегодня человек в 50 лет не может найти работу, а пенсию, по новым правилам, ему еще нельзя будет получить лет 10-15.



Кроме того, из реформы нужно исключить коренных жителей Крайнего Севера, многие из которых живут только за счет социальных выплат, считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник института истории народов Дальнего Востока РАН Вадим Тураев. Также правительству придется учесть интересы работников, которые в дальневосточных регионах имеют право выходить на пенсию раньше – в 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), приводит мнение эксперта РИА Новости.

Публикация от Приколы, юмор, смех�� (@hren_vam_public) 22 Июн 2018 в 10:38 PDT

Возраст выхода на пенсию в России сейчас составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин. В правительстве отмечают, что этот закон был принят еще в 1930-х годах. Сегодня же необходимость изменений обуславливается возросшей продолжительностью жизни. Авторы реформы подчеркивают: невозможно обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Российский премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Законопроекты уже внесены в Госдуму.