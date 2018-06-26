"Молодой ботаник-мизантроп": стал известен разработчик пенсионной реформы

Российские средства массовой информации назвали одного из основных разработчиков пенсионной реформы в России. Им оказался глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) минфина России Владимир Назаров. Возраст чиновника – 35 лет.



Родился Назаров в декабре 1982 года. Образование получил в Финансовом университете при правительстве РФ, который окончил с красным дипломом, затем проходил стажировку в канадском минфине и учился в британском English Language Institute.

С июня 2004 года он работал в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара, сообщает официальный сайт учреждения. С 2013 года занимает должность руководителя Научно-исследовательского финансового института, который фактически является "мозговым центром" министерства финансов России.

Ряд СМИ весьма критически высказались о Назарове, упомянув о его возрасте. Так, газета "Завтра" назвала экономиста "мальчонкой" и "ботаником-мизантропом с трясущимися руками".





О предстоящей пенсионной реформе в России объявили в середине этого месяца. Она предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин на пять лет (до 65), а для женщин – на восемь (до 63 лет). Реформа будет идти пошагово, она начнется уже в следующем году.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, правительство при реализации пенсионной реформы старается учесть мнения всех граждан. Изменившиеся условия выхода на пенсию, уверен глава кабмина, создадут новые возможности для людей предпенсионного возраста. Он заверил, что будут разработаны специальные программы переобучения для работников старшего возраста.

При этом власти обещают россиянам беспрецедентный рост пенсий. Глава Министерства финансов, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что пенсионные выплаты достигнут уровня 20 тысяч рублей к 2024 году.