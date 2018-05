Песков рассекретил отношение Путина к Самойловой

Владимир Путин рад тому, что Юлия Самойлова, наконец, сможет показать свой талант миру. Дмитрий Песков рассказал об отношении президента к российской участнице "Евровидения".

Российский лидер относится к Юлии Самойловой с большой симпатией. В Кремле очень рады, что наша участница международного песенного конкурса в этом году сможет показать миру свой талант.

Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break. Первый полуфинал "Евровидения" состоится в Лиссабоне 8 мая. За десять путевок в финал будут бороться 19 представителей разных стран.

"Что касается участницы в конкурсе Самойловой, президент относится к ней с большой симпатией", – рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Интересовал представителей прессы и другой вопрос: понравилась ли Путину новая композиция легендарной группы АВВА? Шведский квартет записал две новые песни – впервые за последние 35 лет. Песков ответил, что в плотном графике президента едва ли нашлось время, чтобы оценить эти треки.

"Сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень", – отметил пресс-секретарь президента. Однако некоторые песни шведской группы российскому лидеру нравятся, добавил Дмитрий Песков.

Как сообщалось, шведские музыканты записали две новые песни. Одна из них – под названием I still have faith in you ("Я все еще верю в тебя") – выйдет в декабре, передает Life.ru.

Тема группы АВВА в разговоре журналистов с Песковым всплыла не случайно: квартет победил на 19-м конкурсе "Евровидения" в 1974 году. Группа исполнила песню Waterloo, которая стала хитом на многие годы. Коллектив распался в 1982 году: тогда его участники последний раз появились в качестве группы в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show.