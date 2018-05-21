Украине предсказали скорое вымирание
Только за прошлый год население Украины сократилось на 198 тысяч человек. Страна занимает одно из последних мест в Европе по демографическим показателям. По данным украинского Госстата, по состоянию на 1 января 2018 года на Украине проживали 42,3 миллиона граждан. При этом число умерших существенно превышает число новорожденных – 100 к 63.
Страна уже сегодня занимает последнее место в Европе по основным демографическим показателям – продолжительности жизни, доле трудоспособного населения и рождаемости. По прогнозам экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться.
Специалисты подсчитали: если ситуация не изменится, к 2050 году на Украине останется чуть более 36 миллионов человек. Это наименьшее число граждан с 1950 года, когда население республики составляло 37,3 миллиона. А больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году – 51,5 миллиона человек.
#Украина: в начале 2014 года в стране не было внутренне перемещенных лиц. Сегодня страна вошла в первую десятку государств с большой долей ВПЛ - порядка 2 миллионов человек pic.twitter.com/vxv7a9I2IS— ООН (@UnitedNationsRU) 16 мая 2018 г.
Значительное снижение численности прогнозируется уже к 2020 году – до 43 миллионов. С 1993 года население Украины сокращалось быстрыми темпами. До 2016 года оно уменьшилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек. Эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
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